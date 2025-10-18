Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Новый выпуск «Лёгкой кухни»
О новый местах для туристов
вишневый сквер
От яблока до яблони
Господин Рейтингомер
Как устроить свидание мечты?
ПЛН 25 лет
Денис Иванов об округе №15
развивающие секции для детей
нацпроект меняет учреждения культуры
Гений уездного города
Города для людей
Альфа-Банк и «Серебряный старт»
Вакансии Россети
ПЛН-25 Вызовы для лидера
 
 
 
ещё ЖКХ 18.10.2025 16:450 Потепление в домах жителей Заплюсья ожидается в конце следующей недели 21.10.2025 16:070 С начала года почти 580 км ЛЭП отремонтировали «Россети» в Псковской области 21.10.2025 15:160 Со следящей за капремонтом псковских домов организации взыскали 343 тысячи долга 21.10.2025 13:430 Минстрой разработал механизм финансирования частных коммунальных сетей 21.10.2025 08:400 Перейти на электронные платежки ЖКУ планируют по всей России 18.10.2025 16:450 Потепление в домах жителей Заплюсья ожидается в конце следующей недели
 
 
 
Самое популярное 16.10.2025 22:000 Врач дал рекомендации по употреблению витамина D в зимний период 16.10.2025 12:487 В России назвали размер зарплаты бедных 20.10.2025 08:410 Двое взрослых и ребенок погибли в ДТП на трассе «Великий Новгород – Псков» 17.10.2025 14:540 Интерактив: Несанкционированный водный объект 19.10.2025 20:200 Стали известны подробности драки замгубернатора Вологодской области с псковским предпринимателем
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
ЖКХ

С начала года почти 580 км ЛЭП отремонтировали «Россети» в Псковской области

21.10.2025 16:07|ПсковКомментариев: 0

Специалисты филиала «Россети Северо-Запад» отремонтировали в Псковской области 578 километров линий электропередачи в 2025 году, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании.

Видео: «Россети Северо-Запад»

Губернатор региона Михаил Ведерников и генеральный директор компании Вячеслав Торсунов обсудили на выездном совещании подготовку к осенне-зимнему периоду и реализацию Программы повышения надежности электроснабжения Псковской области на 2025-2027 годы.

Глава «Россети Северо-Запад» отметил, что в 2025 году энергетики отремонтировали в регионе 558 километров ЛЭП, 36 подстанций 35-110 кВ и 446 трансформаторных подстанций. Также компания смонтировала 20 километров изолированного провода по программе повышения надежности электроснабжения Псковской области.

Кроме того, Михаил Ведерников и Вячеслав Торсунов проверили ход расчистки просек линий электропередачи. На ЛЭП работает новая техника. В этом году «Россети Северо-Запад» уже расчистили в регионе 5,3 тысячи километров линий электропередачи.

«В 2025 году мы направили на финансирование инвестиционной и ремонтной программ в Псковской области более 3 миллиардов рублей. Также по Программе повышения надежности электроснабжения приступили к модернизации ЛЭП и закупили спецтехнику, которая уже позволяет нам быстрее и эффективнее выполнять ремонтные и аварийно-восстановительные работы», — отметил Вячеслав Торсунов.

В свою очередь губернатор подчеркнул, что правительство видит большую проделанную работу, которую ведет компания для повышения надежности электроснабжения в регионе.

«При этом важно понимать, что для модернизации устаревшей электросетевой инфраструктуры необходимы системные решения. Продолжаем совместную с энергетиками работу на федеральном уровне для реализации запланированных мероприятий по Программе повышения надежности электроснабжения», — подчеркнул Михаил Ведерников.
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Менять летние шины на зимние обязательно до 1 декабря. А как вы понимаете, что пора переобуваться?
В опросе приняло участие 48 человек
21.10.2025, 17:390 Более 120 ДТП с пострадавшими произошли в Пскове за 9 месяцев 21.10.2025, 17:330 В Пскове стартует ежегодная экологическая акция «Вторсырье в помощь животным» 21.10.2025, 17:270 День в истории ПЛН. 21 октября 21.10.2025, 17:200 «Беседка»: «Вперед в СССР». ВИДЕО
21.10.2025, 17:190 Провезшему 28 кг гашиша в Псковскую область гражданину продлили арест 21.10.2025, 17:180 Мишустин перечислил направления борьбы с серыми схемами в бизнесе 21.10.2025, 17:150 Мерч вручат активным участникам карьерного форума в Великих Луках 31 октября 21.10.2025, 17:070 На заводе «Титан-Полимер» прошла отработка действий при чрезвычайных ситуациях
21.10.2025, 17:050 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 21 октября 21.10.2025, 16:590 Минобрнауки планирует повысить минимальные баллы ЕГЭ по шести предметам с 2026 года 21.10.2025, 16:420 Два автобуса стоимостью 33 млн рублей приобретет в лизинг «Псковпассажиравтотранс» 21.10.2025, 16:410 Валерий Гарбузов: Антиамериканский альянс России и Китая — несбыточная мечта
21.10.2025, 16:380 «Гонки по вертикали»: 1001 способ укрепить вертикаль 21.10.2025, 16:360 В России выписали первый штраф за рекламу в запрещенном Instagram* 21.10.2025, 16:330 Почти девять тысяч луковиц цветов уничтожат из-за вредителя в Псковской области 21.10.2025, 16:300 Топ-блогеры в Telegram теряют почти 20% доходов
21.10.2025, 16:270 Небольшое снижение заболеваемости ОРВИ отмечается в Псковской области 21.10.2025, 16:160 Выезд в округ №13: ремонт дворов, детские площадки и другие требующие решения вопросы 21.10.2025, 16:110 Молодёжный центр Пскова отметил 15-летие 21.10.2025, 16:070 С начала года почти 580 км ЛЭП отремонтировали «Россети» в Псковской области
21.10.2025, 16:050 Игорь Дитрих помог псковичке решить проблему с лекарством и взял на контроль вырубку опочецкого леса 21.10.2025, 15:580 Двух пенсионеров обманули мошенники в Псковской области 21.10.2025, 15:530 В Пскове откроется кукольная выставка «Семейные истории большие и маленькие» 21.10.2025, 15:500 Исландия лишилась статуса единственной страны без комаров
21.10.2025, 15:420 До +12 градусов прогнозируют в Псковской области 22 октября 21.10.2025, 15:300 В Пскове завершена подготовка казарм к зиме 21.10.2025, 15:250 В Москве возбудили первое уголовное дело о передаче абонентских номеров 21.10.2025, 15:240 Участницы фестиваля «Мисс и Миссис Псков-2025» провели семейный день. ФОТО
21.10.2025, 15:160 Со следящей за капремонтом псковских домов организации взыскали 343 тысячи долга 21.10.2025, 15:010 «МегаФон» ускорил доступ к интернет-ресурсам с помощью российских разработок 21.10.2025, 14:581 Валерий Гарбузов: Китай смотрит на Россию, в первую очередь, как на сырьевой источник 21.10.2025, 14:550 Здание сыроварни Новоржевского уездного земства готовы продать за рубль
21.10.2025, 14:500 Три миссии арт-пространства СССР в Пскове назвал владелец 21.10.2025, 14:460 Уже завтра шоу финалистов телепроектов соберет звезд мировой иллюзии в Пскове 21.10.2025, 14:420 Поезда между Псковом и Петербургом проведут больше времени в пути 21.10.2025, 14:330 Дело «о лишних таблетках»
21.10.2025, 14:320 Ученые обсудили популяризацию науки и цифровые риски на форуме в ПсковГУ 21.10.2025, 14:240 В Псковском районе усиливают контроль за безопасностью на водоемах 21.10.2025, 14:210 Госдума приняла закон об особенностях рекламы энергетиков 21.10.2025, 14:070 Валерий Гарбузов объяснил, почему с сомнением смотрит на перспективы российско-американских отношений
21.10.2025, 14:030 В карьерном форуме в Великих Луках примут участие гендиректор HH, гости из Абхазии и Беларуси 21.10.2025, 13:480 СМИ: Экс-чиновник из Псковской области задержан по подозрению в миллиардных хищениях 21.10.2025, 13:430 Минстрой разработал механизм финансирования частных коммунальных сетей 21.10.2025, 13:340 В Великих Луках состоится третий карьерный форум «Найди себя в Псковской области»
21.10.2025, 13:280 ГД приняла закон о статусе ветерана боевых действий для добровольцев 21.10.2025, 13:260 Музей 90-х планируют открыть в Пскове 21.10.2025, 13:230 В Пскове определили лучших знатоков истории Великой Отечественной войны 21.10.2025, 13:180 Валерий Гарбузов: Я бы не сказал, что на Западе отменяют российскую культуру
21.10.2025, 13:120 ВТБ предупредит клиентов о входе в онлайн-банк с незнакомых устройств 21.10.2025, 13:050 Начинается видеотрансляция программы «Особое мнение» с Валерией Гарбузовым 21.10.2025, 12:520 Написать стихотворение о городе и его жизни предлагают псковским поэтам  21.10.2025, 12:340 В Псково-Печерском монастыре простились с иеромонахом Авениром
21.10.2025, 12:260 «Все началось с тещиного чердака»: владелец о создании псковского музея СССР 21.10.2025, 12:220 Медвежонок перебежал трассу в Куньинском округе. ВИДЕО 21.10.2025, 12:070 Чат-бот самостоятельно решает более половины вопросов клиентов «Ростелекома» 21.10.2025, 12:040 Начинается видеотрансляция программы «Беседка»: «Вперед в СССР»
21.10.2025, 11:540 Тала Нещадимова: Машины уже можно «переобувать» 21.10.2025, 11:460 Шестидневная рабочая неделя ждет псковичей с 27 октября 21.10.2025, 11:330 «Особое мнение» Валерия Гарбузова: Россия между США и Китаем 21.10.2025, 11:310 На конференции в Петербурге представили доклад о нумизматике псковского музея
21.10.2025, 11:260 В Пскове откроется вторая часть выставки о судьбе сожженных деревень 21.10.2025, 11:100 «Истфакт»: Первый эстонец — Герой Советского Союза Арнольд Мери 21.10.2025, 11:070 «Семейный книжный салон на Профсоюзной» создадут в Пскове к январю 21.10.2025, 10:580 Дожди и снег могут начаться на следующей неделе — Тала Нещадимова
21.10.2025, 10:530 Сергей Вострецов: Пенсии должны быть реальным отражением вклада граждан в развитие страны 21.10.2025, 10:420 Наряд Росгвардии задержал великолучанина за кражу спиртного 21.10.2025, 10:320 На лекции «Выжить вопреки» расскажут о жизни Пскова в годы фашистской оккупации 21.10.2025, 10:170 «Беседка»: «Вперед в СССР»
21.10.2025, 10:000 Вспоминаем тех, кого уже нет с нами. Заключительная часть рассказа о сотрудниках ПЛН 21.10.2025, 09:580 Пожилого великолучанина подозревают в фиктивной регистрации иностранца 21.10.2025, 09:480 Артснаряд, взрыватель и ручную гранату идентифицировали в великолукском СНТ «Калинка» 21.10.2025, 09:470 Следователи обнаружили новые улики по делу об ограблении Лувра
21.10.2025, 09:150 Санаэ Такаити избрали новым премьер-министром Японии 21.10.2025, 09:000 В Госдуме предупредили об активизации мошенников в период ноябрьских праздников 21.10.2025, 08:400 Перейти на электронные платежки ЖКУ планируют по всей России 21.10.2025, 08:200 В Госдуме предложили признавать криптовалюту совместно нажитым имуществом
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru