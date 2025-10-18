С начала года почти 580 км ЛЭП отремонтировали «Россети» в Псковской области

Специалисты филиала «Россети Северо-Запад» отремонтировали в Псковской области 578 километров линий электропередачи в 2025 году, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании.
Видео: «Россети Северо-Запад»
Губернатор региона Михаил Ведерников и генеральный директор компании Вячеслав Торсунов обсудили на выездном совещании подготовку к осенне-зимнему периоду и реализацию Программы повышения надежности электроснабжения Псковской области на 2025-2027 годы.
Глава «Россети Северо-Запад» отметил, что в 2025 году энергетики отремонтировали в регионе 558 километров ЛЭП, 36 подстанций 35-110 кВ и 446 трансформаторных подстанций. Также компания смонтировала 20 километров изолированного провода по программе повышения надежности электроснабжения Псковской области.
Кроме того, Михаил Ведерников и Вячеслав Торсунов проверили ход расчистки просек линий электропередачи. На ЛЭП работает новая техника. В этом году «Россети Северо-Запад» уже расчистили в регионе 5,3 тысячи километров линий электропередачи.
В свою очередь губернатор подчеркнул, что правительство видит большую проделанную работу, которую ведет компания для повышения надежности электроснабжения в регионе.