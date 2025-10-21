ЖКХ

Повышение взносов на капремонт одобрил комитет Собрания по АПК

Корректировку минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах одобрили депутаты на заседании комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания 29 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Собираемость взносов по региону в среднем 90%», - отметила врио министра строительства и ЖКХ Псковской области Ксения Григорьева.

«Почему у нас по региональной программе не хватает финансирования?» - уточнил председатель комитета Собрания Андрей Козлов.

«Экономически обоснованный тариф для того, чтобы было финансирование, должен быть в три раза больше, чем установлен сейчас», - пояснила Ксения Григорьева.

Предлагается поднять размер платежа на 12%.

В следующем году для домов без лифта предлагается установить платёж 12,97 рубля за квадратный метр в месяц, с лифтом - 14,83 рубля. Вопрос о согласовании минимального размера взноса на капитальный ремонт будет вынесен на октябрьскую сессию.