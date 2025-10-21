ЖКХ

Александр Братчиков: Увеличение взноса на капитальный ремонт — необходимая мера

В Псковской области планируется увеличение ежемесячного взноса на капитальный ремонт на 12%. Как пояснил в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков, это необходимая мера для обеспечения ремонта жилых зданий в условиях роста цен на строительные материалы.

«Увеличение не слишком резкое, около 12%. Мы понимаем, насколько выросли цены на строительные материалы, а жилищный фонд требует ремонта. Поэтому это необходимая мера, чтобы обеспечить текущий и капитальный ремонт зданий, которые находятся в эксплуатации», — пояснил Александр Братчиков.

Он также подчеркнул, что экономически обоснованный тариф значительно выше, чем тот, который установлен в Псковской области сейчас. «Экономически обоснованный тариф дороже в три раза, но, соответственно, мы себе это позволить не можем, перекладывать эту ответственность на жителей тоже не можем. Поэтому минимальный размер увеличения — это порядка 12%, как я говорил ранее», — добавил парламентарий.

На вопрос о возможных дальнейших увеличениях взноса политик ответил: «Мы будем этот вопрос в любом случае контролировать и, соответственно, такого не допустим».

Напомним, законопроект о повышении тарифа на капремонт рассмотрели депутаты на заседаниях комитетов 29 октября. Завтра, 30 октября, вопрос вынесут на обсуждение в рамках очередной сессии Собрания.