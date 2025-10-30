ЖКХ

Более семи тысяч домовладений псковичей подключены к газу в рамках догазификации

К настоящему времени от жителей Псковской области принято более 20,3 тысячи заявок на догазификацию, почти все они переведены в договоры, более 16 тысяч из которых – или 83% – исполнены. К газовым сетям подключены 7 007 домовладения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в АО «Газпром газораспределение Псков». C начала 2025 года специалисты компании выполнили 2 620 подключений.

«В начале августе этого года мы перешли отметку в шесть тысяч подключенных домовладений. Подчеркну, что с начала года нами принят план на увеличение темпов подключений, чтобы каждый день газ приходил в новые дома. Благодаря слаженной, оперативной и профессиональной работе всех служб и подразделений «Газпром газораспределение Псков» нам удалось за неполных три месяца подключить более тысячи новых домовладений, и теперь уже семь тысяч жителей нашей области могут оценить удобство и комфорт газового отопления», – отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» – управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов.

Сокращать сроки подключений позволяют также комплексные договоры, в рамках которых одновременно со строительством сетей до участков выполняются работы в их границах и ведется подготовка домовладений к приему газа.