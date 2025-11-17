ЖКХ

Завершен капитальный ремонт дома на улице Боровой в Пскове

Капитальный ремонт дома завершили в Пскове по адресу: улица Боровая, дом 22, сообщили Псковской Ленте Новостей в Фонде капитального ремонта Псковской области.

Фото здесь и далее: Фонд капитального ремонта Псковской области

Это двухэтажное здание 1952 года постройки и общей площадью 418,5 квадратных метра.

Выполнили ремонт штукатурки стен, окрасили ограждения балконов, отремонтировали цоколь и откосы. В местах общего пользования установили новые пластиковые окна. Произвели устройство новой отмостки по всему периметру.

На фото: Боровая, 22 (до капитального ремонта фасада)

На фото: Боровая, 22 (после и до капитального ремонта фасада)

Работы проводились в рамках реализации краткосрочного плана региональной программы капитального ремонта на 2025 год подрядной организацией ООО «Ювентстрой» соответствии с договором от №67/КР от 15.07.2025г.