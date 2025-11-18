ЖКХ

Еще около 20 пушкиногорских домовладений подключили к «голубому» топливу

Ещё около 20 домовладений в Пушкинских Горах подключили к природному газу, сообщается на странице главы Пушкиногорского муниципального округа Оксаны Филипповой в соцсети «ВКонтакте».

Домовладения располагаются на улицах Звездная, Хвойная, Новоржевская, Пушкинская, Советская и других.

Напомним, природный газ пришел в Пушкинские Горы 25 апреля. В день торжественного пуска заслуженные люди округа не только зажгли символические факелы, также был газифицирован Святогорский монастырь. где похоронен Пушкин, в первые дни к общей трубе подключили и десять частных домов.