А у нас в поселке газ

«Мечта», «благо», «большая радость», «счастье» – в таких словах жители Пушкинских Гор выражают свои эмоции по поводу прихода природного газа. Растет число домов, подключенных к топливу после того, как весной труба пришла в поселок по программе социальной догазификации. На этой неделе ответственные за ее исполнение проследили за присоединением следующей десятки абонентов, а обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера понаблюдала за эмоциями пушкиногорцев.

Природный газ пришел в Пушкинские Горы 25 апреля. В день торжественного пуска заслуженные люди округа не только зажгли символические факелы, также был газифицирован Святогорский монастырь. где похоронен Пушкин, в первые дни к общей трубе подключили и десять частных домов.

Все лето продолжалась интенсивная работа по разводу газопровода по поселку, и с наступлением осени пришла пора подключения следующей десятки абонентов. По адресам, куда 23 сентября пришел трубопроводный газ, для контроля за процессом отправились генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Антон Дымов, депутат Псковского областного Собрания Армен Мнацаканян и глава Пушкиногорского муниципального округа Оксана Филиппова.

«Догазификация Пушкинских Гор идет по подписанной губернатором программе не ради какой-то инвестиционной выгоды, а с точки зрения социальной направленности и тех благ, которые приход газа дает населению», - подчеркнул Антон Дымов.

С пожеланиями тепла и уюта гости заглянули к Алексею Андрееву на улицу Ермолаева. Чтобы газ пришел в его дом, потребовалось построить 19,2 км отвода от магистрального газопровода и газораспределительную станцию, протянуть от нее межпоселковый газопровод длиной 8,2 км, раскинуть по поселку сеть газораспределения уже на 8,25 км. И вот – торжественный момент. Дровяной котел снят со стены, газовый баллон для плиты упрятан в сарай, счетчик крутится, а батареи горячие.

«Просто здорово! Газ очень нужен поселку. С трудом верили, что все произойдет, - хозяин дома не стал скрывать былого скепсиса, от которого в этот день не осталось следа. - Супруга моя Людмила Петровна заявку подала летом. Ребята быстро работают, приятно смотреть. Еще прошлой зимой приходилось с утра печь растапливать перед работой, потом вечером снова топить, все время прохладно».

Дрова семье теперь пригодятся только для бани.

«Долгое время газ оставался для пушкиногорцев голубой мечтой. А сегодня голубое топливо уже в Пушкинских Горах, - Армен Мнацаканян разделил общую радость. - Только у меня просьба всем нашим жителям, отнестись с пониманием: если где-то есть какие-то задержки, значит, они связаны с объективной причиной. У всех газ будет. У меня еще есть мечта, что когда-нибудь мы зайдем так же с нашей догазификацией в Новоржевский муниципальный округ».

Визит делегации в следующий дом по улице Ермолаева прервал идущий инструктаж: «При обнаружении запаха газа…» В доме Ирины Егоровой все было готово к финальному повороту вентиля, оставалось только поставить подпись под правилами безопасности. О том, что объезд высокими гостями точек подключения – не показуха, а реальная инспекция проводимой работы, говорит фраза хозяйки:

«Что ж вы не предупредили, я бы чай накрыла».

Для готовки и она раньше использовала газ из баллона. Но к пуску трубопроводного топлива Егоровы купили новую газовую плиту, а заодно обновили всю кухню. Тут еще стоит печка, но предстоящей зимой обогревать дом будет уже смонтированный газовый котел.

Андреевы живут на четной стороне улицы. Егоровы – на нечетной. Но никаких арок из газопровода над дорогой не видно. Трубы спрятаны под землей, при этом ни один сантиметр уложенного по улице ровного асфальта не пострадал. Два небольших раскопа по обочинам, идущий из одного в другой горизонтальный бур, прокол грунта, возвращение обратно с трубой – вот и все, отвалы песка возвращаются на место, полдня работы, и очередное домовладение газифицировано, а ландшафт остается без изменений. Таким же способом, когда придет пора, газовую трубу перекинут на ту сторону поселка, что расположена за региональной трассой, трубопровод пустят под ней.

«Все подключили замечательно. Я очень рада. Счастлива! – кажется, никакие слова не могли в точности передать эмоции Ирины Егоровой. – В марте подписали договор, а сейчас уже газ в доме. Даже не рассчитывали, что к отопительному сезону все будет готово. Теперь все у нас будет прекрасно!»

Совсем никакого оборудования не пришлось покупать Николаю Никитину с улицы Новоселов. У мужчины уже и газовый котел был собственный. Когда-то на двоих с соседом Сергеем Осиповым он закопал емкость на три тонны сжиженного газа. Топливо закачивала приходящая из Пскова машина. Расход друг друга соседи контролировали с помощью счетчиков. Сосед еще весной попал в первую волну подключения. Теперь и в доме Никитиных старый счетчик срезан, а система запитана от общей трубы.

«Тридцать лет газа ждали, - Николай Никитин пытался осознать торжественность момента. - Это благо, наконец, пришло. В вашу бытность, Оксана Владимировна».

Глава округа Оксана Филиппова вместе с остальными жителями прямо называет «большой радостью» приход газа в поселок и увеличение числа абонентов. Событие, действительно, долгожданное. Пушкинские Горы попали в программу социальной догазификации после того, как президент России Владимир Путин в 2021 году распорядился до 2030 года довести трубу до всех населенных пунктов страны. А если вести отсчет с 1959 года, когда природный газ пришел в Псковскую область, то набежит все 66 лет.

Самое главное, что это ожидание уже позади.

«С момента, когда мы в конце апреля пустили газ, сотрудники «Газпрома» интенсивно работают. Ежедневно расширяется число улиц, где люди соприкасаются с таким прекрасным понятием, как социальная догазификация, - отметила она, - Поэтому от лица всех пушкиногорцев выражаю большую признательность за то, что этот процесс не только идет – он набирает темпы. Жители нашего поселка это видят, активно подают заявления. И я уверена, что мы будем только наращивать темпы, и в каждый дом наших Пушкинских Гор придет природный газ».

Из 192 уже заключенных в Пушкинских Горах договоров на догазификацию, 20 исполнены. Еще столько же домовладений получат природный газ до конца года. Впереди колоссальная работа по подключению частных и многоквартирных домов, социальных объектов. Газовики проведут в поселке столько времени, сколько потребуется для того, чтобы протянуть трубу к каждому, кто готов повернуть вентиль в свою сторону.

Юлия Магера

Фото Андрея Николаева