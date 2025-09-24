Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
«Автомир Пскова» в честь 25-летия ПЛН
Развитие Силово-Медведево
О новый местах для туристов
ПЛН 25 лет
вкусно и полезно плавленый сыр
развивающие секции для детей
Господин Рейтингомер
Воскресные бранчи в «Покровском»
Поднять из руин Романова горка в Пскове
ПЛН-25 Вызовы для лидера
Педагог стала фермером
МАФы Пскова и Великих Лук
Вакансии Россети
 
 
 
ещё ЖКХ 24.09.2025 11:150 Борис Елкин: Решение о включении отопления примем в конце недели 25.09.2025 16:210 А у нас в поселке газ 25.09.2025 15:150 На работу в филиал «Россети Северо-Запад» приглашают псковичей 25.09.2025 11:190 Аварийное отключение произвели в Великих Луках из-за повреждения водовода 25.09.2025 10:310 «Управляйки» для домов на улицах Шестака и Достовалова в Пскове должны выбрать до 12 декабря 24.09.2025 21:040 Возведение каркаса котельной завершается в псковских Хотицах
 
 
 
Самое популярное 18.09.2025 18:395 Стал известен размер пенсии Анатолия Чубайса 19.09.2025 20:001 В Пскове проходит открытие отеля «Генрих» на месте фабрики Мейера 22.09.2025 16:070 Рейтингомер: штраф за дебош, глава-рецидивист и «Осторожно: мясо» 20.09.2025 20:002 Россия стала лидером в мире по доле женщин в населении 18.09.2025 14:430 Строительство Северного обхода Пскова. ФОТОРЕПОРТАЖ
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
ЖКХ

А у нас в поселке газ

25.09.2025 16:21|ПсковКомментариев: 0

«Мечта», «благо», «большая радость», «счастье» – в таких словах жители Пушкинских Гор выражают свои эмоции по поводу прихода природного газа. Растет число домов, подключенных к топливу после того, как весной труба пришла в поселок по программе социальной догазификации. На этой неделе ответственные за ее исполнение проследили за присоединением следующей десятки абонентов, а обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера понаблюдала за эмоциями пушкиногорцев.

 

Природный газ пришел в Пушкинские Горы 25 апреля. В день торжественного пуска заслуженные люди округа не только зажгли символические факелы, также был газифицирован Святогорский монастырь. где похоронен Пушкин, в первые дни к общей трубе подключили и десять частных домов.

Все лето продолжалась интенсивная работа по разводу газопровода по поселку, и с наступлением осени пришла пора подключения следующей десятки абонентов. По адресам, куда 23 сентября пришел трубопроводный газ, для контроля за процессом отправились генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Антон Дымов, депутат Псковского областного Собрания Армен Мнацаканян и глава Пушкиногорского муниципального округа Оксана Филиппова.

«Догазификация Пушкинских Гор идет по подписанной губернатором программе не ради какой-то инвестиционной выгоды, а с точки зрения социальной направленности и тех благ, которые приход газа дает населению», - подчеркнул Антон Дымов.

С пожеланиями тепла и уюта гости заглянули к Алексею Андрееву на улицу Ермолаева. Чтобы газ пришел в его дом, потребовалось построить 19,2 км отвода от магистрального газопровода и газораспределительную станцию, протянуть от нее межпоселковый газопровод длиной 8,2 км, раскинуть по поселку сеть газораспределения уже на 8,25 км. И вот – торжественный момент. Дровяной котел снят со стены, газовый баллон для плиты упрятан в сарай, счетчик крутится, а батареи горячие.

«Просто здорово! Газ очень нужен поселку. С трудом верили, что все произойдет, - хозяин дома не стал скрывать былого скепсиса, от которого в этот день не осталось следа. - Супруга моя Людмила Петровна заявку подала летом. Ребята быстро работают, приятно смотреть. Еще прошлой зимой приходилось с утра печь растапливать перед работой, потом вечером снова топить, все время прохладно».

Дрова семье теперь пригодятся только для бани.

«Долгое время газ оставался для пушкиногорцев голубой мечтой. А сегодня голубое топливо уже в Пушкинских Горах, - Армен Мнацаканян разделил общую радость. - Только у меня просьба всем нашим жителям, отнестись с пониманием: если где-то есть какие-то задержки, значит, они связаны с объективной причиной. У всех газ будет. У меня еще есть мечта, что когда-нибудь мы зайдем так же с нашей догазификацией в Новоржевский муниципальный округ».

Визит делегации в следующий дом по улице Ермолаева прервал идущий инструктаж: «При обнаружении запаха газа…» В доме Ирины Егоровой все было готово к финальному повороту вентиля, оставалось только поставить подпись под правилами безопасности. О том, что объезд высокими гостями точек подключения – не показуха, а реальная инспекция проводимой работы, говорит фраза хозяйки:

«Что ж вы не предупредили, я бы чай накрыла».

Для готовки и она раньше использовала газ из баллона. Но к пуску трубопроводного топлива Егоровы купили новую газовую плиту, а заодно обновили всю кухню. Тут еще стоит печка, но предстоящей зимой обогревать дом будет уже смонтированный газовый котел.

Андреевы живут на четной стороне улицы. Егоровы – на нечетной. Но никаких арок из газопровода над дорогой не видно. Трубы спрятаны под землей, при этом ни один сантиметр уложенного по улице ровного асфальта не пострадал. Два небольших раскопа по обочинам, идущий из одного в другой горизонтальный бур, прокол грунта, возвращение обратно с трубой – вот и все, отвалы песка возвращаются на место, полдня работы, и очередное домовладение газифицировано, а ландшафт остается без изменений. Таким же способом, когда придет пора, газовую трубу перекинут на ту сторону поселка, что расположена за региональной трассой, трубопровод пустят под ней.

«Все подключили замечательно. Я очень рада. Счастлива! – кажется, никакие слова не могли в точности передать эмоции Ирины Егоровой. – В марте подписали договор, а сейчас уже газ в доме. Даже не рассчитывали, что к отопительному сезону все будет готово. Теперь все у нас будет прекрасно!»

Совсем никакого оборудования не пришлось покупать Николаю Никитину с улицы Новоселов. У мужчины уже и газовый котел был собственный. Когда-то на двоих с соседом Сергеем Осиповым он закопал емкость на три тонны сжиженного газа. Топливо закачивала приходящая из Пскова машина. Расход друг друга соседи контролировали с помощью счетчиков. Сосед еще весной попал в первую волну подключения. Теперь и в доме Никитиных старый счетчик срезан, а система запитана от общей трубы.

«Тридцать лет газа ждали, - Николай Никитин пытался осознать торжественность момента. - Это благо, наконец, пришло. В вашу бытность, Оксана Владимировна».

Глава округа Оксана Филиппова вместе с остальными жителями прямо называет «большой радостью» приход газа в поселок и увеличение числа абонентов. Событие, действительно, долгожданное. Пушкинские Горы попали в программу социальной догазификации после того, как президент России Владимир Путин в 2021 году распорядился до 2030 года довести трубу до всех населенных пунктов страны. А если вести отсчет с 1959 года, когда природный газ пришел в Псковскую область, то набежит все 66 лет.

Самое главное, что это ожидание уже позади.

«С момента, когда мы в конце апреля пустили газ, сотрудники «Газпрома» интенсивно работают. Ежедневно расширяется число улиц, где люди соприкасаются с таким прекрасным понятием, как социальная догазификация, - отметила она, - Поэтому от лица всех пушкиногорцев выражаю большую признательность за то, что этот процесс не только идет – он набирает темпы. Жители нашего поселка это видят, активно подают заявления. И я уверена, что мы будем только наращивать темпы, и в каждый дом наших Пушкинских Гор придет природный газ».

 

Из 192 уже заключенных в Пушкинских Горах договоров на догазификацию, 20 исполнены. Еще столько же домовладений получат природный газ до конца года. Впереди колоссальная работа по подключению частных и многоквартирных домов, социальных объектов. Газовики проведут в поселке столько времени, сколько потребуется для того, чтобы протянуть трубу к каждому, кто готов повернуть вентиль в свою сторону.

Юлия Магера

Фото Андрея Николаева

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Будете ли вы делать сезонную прививку от гриппа?
В опросе приняло участие 170 человек
25.09.2025, 16:320 Предоставить землю в аренду без проведения торгов требует псковское офицерское объединение через суд 25.09.2025, 16:280 Алексей Севастьянов об уменьшении госдолга: Регион идет в верном направлении 25.09.2025, 16:210 А у нас в поселке газ 25.09.2025, 16:200 Псковский цирк ждет на занятия людей всех возрастов
25.09.2025, 16:130 Сожитель сломал великолучанке челюсть из-за разногласий о смысле жизни 25.09.2025, 16:010 ИТ-холдинг Т1: Нельзя откладывать внедрение ИИ в медицине 25.09.2025, 16:000 Несовершеннолетний острович, убивший знакомого в лесополосе, останется под стражей 25.09.2025, 15:580 Незавершенные постройки «Великолукского радиозавода» изъяли через суд
25.09.2025, 15:500 Участниками осенней ярмарки вакансий в Пскове стали более 300 человек 25.09.2025, 15:470 В ГКЦ Пскова функционируют 11 официальных творческих коллективов 25.09.2025, 15:420 Работник псковского автосалона проиграл в казино деньги компании и попал под суд 25.09.2025, 15:380 Псковских разработчиков приглашают на конкурс по созданию свободного ПО
25.09.2025, 15:330 Александр Котов о росте доходов бюджета и сокращении госдолга 25.09.2025, 15:230 Панихида по старшему научному сотруднику псковского музея Ирине Родниковой состоится 26 сентября 25.09.2025, 15:150 На работу в филиал «Россети Северо-Запад» приглашают псковичей 25.09.2025, 15:130 Экскурсии для пенсионеров пройдут в псковском музее в День пожилого человека
25.09.2025, 15:050 В Городском культурном центре Пскова детям можно заниматься бесплатно 25.09.2025, 15:040 ИИ требует все больше человеческой экспертизы – Т1 25.09.2025, 15:000 В Госдуме поддержали идею включить киберспорт в школьную программу 25.09.2025, 14:510 До +17 градусов прогнозируют в Псковской области 26 сентября
25.09.2025, 14:410 Капремонт Городского культурного центра Пскова завершен на 90% 25.09.2025, 14:350 Необычные завтраки на каждый день предложили псковичам 25.09.2025, 14:310 В Пскове на Октябрьском проспекте сбита девочка. ФОТО 25.09.2025, 14:300 На бесплатные кинопоказы о героях приглашают псковичей
25.09.2025, 14:250 Приставы за 8 месяцев взыскали с нетрезвых псковских водителей более 6 млн рублей 25.09.2025, 14:181 Экс-президента Франции Николя Саркози приговорили к пяти годам тюрьмы 25.09.2025, 14:110 Андрей Козлов об агродиктанте и притоке новых кадров в сельское хозяйство 25.09.2025, 14:101 Псковская область и Республика Абхазия обсудили план совместных мероприятий
25.09.2025, 14:040 МегаФон подключит своим абонентам в Китае 12 часов бесплатного интернета 25.09.2025, 14:010 Россиян предупредили о штрафах за кота в салоне автомобиля 25.09.2025, 13:570 Приставы проведут выездной прием граждан в Великих Луках 25.09.2025, 13:520 Врио командующего ВДВ вручил двум псковским полкам ордена Александра Невского
25.09.2025, 13:400 18 тысяч тонн противогололедных материалов заготовили в Псковской области 25.09.2025, 13:390 В Пскове на перекрестке разбиты две автомашины: оба водителя двигались на запрещающий сигнал 25.09.2025, 13:220 Госдума приняла закон об усилении ответственности иноагентов 25.09.2025, 13:180 Количество ДТП с участием детей в Псковской области снизилось на 35,1%
25.09.2025, 13:170 Первое занятие по проекту «СВОй ритм» прошло в Великих Луках 25.09.2025, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Три мудреца»: Нужно ли учитывать мнение людей при принятии градостроительных решений? 25.09.2025, 12:550 В штат областного Собрания добавили ответственных за секретное делопроизводство 25.09.2025, 12:530 Правительство Псковской области сможет пополнять список льготных категорий граждан
25.09.2025, 12:490 ПСБ в Пскове продолжает акцию «Эквайринг за наш счет»* 25.09.2025, 12:460 Перекресток улиц Волкова и Герцена в Пскове перекроют из-за соревнований 28 сентября 25.09.2025, 12:320 Названия деревень Волышево и Машарино в Псковской области скорректируют 25.09.2025, 12:290 Трех судей назначили на должности в Псковской области
25.09.2025, 12:270 Десять лет лишения свободы назначили псковичу за хладнокровное убийство 25.09.2025, 12:260 Новым округам Псковской области продлили срок заключения соглашения со Счетной палатой 25.09.2025, 12:230 Деньги на лекарства, зарплаты бюджетникам и завершение начатых строек добавили в бюджет Псковской области 25.09.2025, 12:180 «Зверьё моё»: Как наладить контакт с собакой и окружающими. ВИДЕО
25.09.2025, 12:170 Артур Гайдук: Невозможно реформировать систему здравоохранения при нынешних приоритетах 25.09.2025, 12:030 Начинается видеотрансляция программы «Беседка»: Как преобразится концертный зал ГКЦ Пскова? 25.09.2025, 11:580 Псковский суд аннулировал фиктивное отцовство гражданину Таджикистана 25.09.2025, 11:560 Андрей Козлов: Развитие сельского хозяйства — общее дело, важное для будущего России
25.09.2025, 11:510 Олег Брячак: Оппозиционные партии расслабились, но на выборах в областное Собрание мы такой ошибки не допустим 25.09.2025, 11:360 Вандалы повредили вазоны в «Нашем сквере» в центре Опочки  25.09.2025, 11:300 Дмитрий Михайлов: КПРФ выступает против ликвидации двухуровневой системы МСУ 25.09.2025, 11:190 Аварийное отключение произвели в Великих Луках из-за повреждения водовода
25.09.2025, 11:110 «Три мудреца»: Нужно ли учитывать мнение людей при принятии градостроительных решений? 25.09.2025, 11:070 В себежской деревне Китово сгорели два человека 25.09.2025, 11:010 Стартует первая после депутатских каникул сессия Псковского областного Собрания 25.09.2025, 10:550 Ограничение движения на участке улицы Металлистов в Пскове продлили до 30 сентября
25.09.2025, 10:400 Фотофакт: Лосей заметили на объездной Пскова 25.09.2025, 10:310 «Управляйки» для домов на улицах Шестака и Достовалова в Пскове должны выбрать до 12 декабря 25.09.2025, 10:250 Учения по пресечению диверсионно-террористического акта провели в Псковской области 25.09.2025, 10:150 Мошенники начали выманивать коды от «Госуслуг» под видом работников библиотек
25.09.2025, 09:510 «Беседка»: Как преобразится концертный зал ГКЦ Пскова после капремонта? 25.09.2025, 09:380 Псковский суд заочно арестовал четырех украинцев за контрабанду 112 кг наркотиков 25.09.2025, 09:320 В Пскове продолжают принимать заявки на конкурс Литературного пространства 25.09.2025, 09:150 Движение транспорта ограничат в Пушкинских Горах на время сельскохозяйственной ярмарки
25.09.2025, 09:000 Мошенники стали обманывать россиян от имени старших по дому 25.09.2025, 08:400 Псковичи назвали рейтинг престижных профессий - опрос 25.09.2025, 08:200 Тушка цыпленка-бройлера подорожала в опте на 34% 25.09.2025, 08:000 Образовательный семинар для специалистов в сфере государственной молодёжной политики пройдет в Печорах
25.09.2025, 07:300 В Госдуме предложили освобождать тяжелобольных от наказания до приговора 25.09.2025, 07:000 Всемирный день фармацевта отмечают 25 сентября 24.09.2025, 22:000 Названы семь «красных флагов» на первой встрече с пластическим хирургом 24.09.2025, 21:400 Лауреат премии «Органист года 2022» даст концерт в Пскове
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru