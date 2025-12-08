ЖКХ

В Великих Луках временно приостановят подачу газа для крупных потребителей 9 декабря

В Великих Луках временно прекратят подачу газа для крупных потребителей 9 декабря с 09:00 в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ на газораспределительном газопроводе от ГРС Великие Луки, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города.

Специалисты службы газоснабжения планируют полное прекращение потребления газа и остановку технологического оборудования. Ориентировочное время завершения работ — до 14:00 того же дня.

На период проведения ремонта давление в сети будет понижено. Специалисты просят предприятия отнестись с пониманием к возможным неудобствам. Работы направлены на обеспечение надежности и безопасности газоснабжения.