«Сказано — сделано»: еще в один дом в Логозовичах «пришел» газ

Торжественный пуск газа состоялся в доме ветерана специальной военной операции в деревне Логозовичи Псковского муниципального округа сегодня, 11 декабря. По словам счастливчиков, получивших доступ к «голубому топливу», жизнь станет гораздо легче и экономичнее. Подробнее о том, как происходила догазификация, — в репортаже Псковской Ленты Новостей.

Разделить приятное мгновение с домочадцами традиционно прибыли генеральный директор «Газпром межрегионгаз Псков» Антон Дымов, глава Псковского муниципального округа Наталья Федорова и советник гендиректора «Газпром межрегионгаз Псков», депутат Псковского областного Собрания Армен Мнацаканян.

В доме, где проживают десять человек, шесть взрослых и четверо детей, газ был необходим, так как до прихода «голубого топлива» дом отапливался электричеством, что было гораздо дороже. Как призналась мать владельца дома, поначалу не верили, что газ проведут так быстро. Соседи их даже отговаривали от этой идеи, ссылаясь на то, что ждать придется два года.

«Между нами, честно, я сама не сомневалась. Соседи сказали, что ждать будете несколько лет, рукой махнули. Я тогда промолчала. Теперь они сами сидят и ждут», - поделилась женщина.

«Да, с появлением газа жизнь стала теплее. На электричество стало меньше расходов, потому что у нас все на электричестве было. И газ — это тепло, уют. И женщинам нашим удобно готовить, легче стало с газом. Остановились все-таки на котле, который в доме находится. Сначала думал снаружи установить, но потом передумал», - сказал ветеран СВО, владелец дома Байгельды Нурмурадов.

Гендиректор «Газпром межрегионгаз Псков» Антон Дымов пояснил, что возможность подключить данное домовладение была еще месяц назад, но владелец дома решал, каким образом будет осуществляться обогрев здания.

«Заявитель обратился к нам в октябре прошлого года, подал заявку на газификацию своего дома. По договору, который с нами был заключен, мы должны были в течение полутора лет обеспечить сюда строительство газопровода. Была ускорена данная ситуация, потому что понимая, что здесь проживают участники СВО, мы чуть с опережением осуществили строительство газопровода», - сказал Антон Дымов.

Всего, по словам гендиректора, протяженность сетки составляет 1 700 метров. От данной сети предусмотрено подключение 13 домовладений по улице Воинской Славы и улице Земляничной. 11 домовладений подключено к природному газу, в четырех из них собственники имеют льготную категорию «Ветеран боевых действий», «Участник СВО», в том числе и Байгельды Нурмурадов. При догазификации семья воспользовалась региональными социальными льготами на приобретение газового оборудования.

«Потенциал данной улицы в 14 домовладений. Протяженность большая, сроки большие. Согласование с дорожниками и все стандартные процедуры, которые были, нам получилось с правительством быстро уладить, и мы вышли на ускоренный темп», - подчеркнул Антон Дымов.

Наталья Федорова, как глава округа, подчеркнула, что окружная администрация прилагает все усилия, чтобы догазификация шла быстрее.

«Вообще процесс догазификации очень важен для района, поскольку в сельской местности многие люди сейчас строятся, и в тех домовладениях, которые ранее были построены, конечно, жители очень хотели получить газ. Газ — это совершенно другой энергоноситель. Он дает гораздо больше возможностей для содержания дома именно в сельской местности. И наш район активно включен был в этот процесс, создание условий, согласование — это немаловажные аспекты. Мы стараемся делать все очень быстро, но и хочу отметить работу "Газпрома", потому что работа ведется оперативно, масштабно», - сказала Наталья Федорова.

Глава округа подчеркнула, что это прекрасное событие поднимет уровень жизни домочадцев на совершенно другой уровень. Однако она выразила желание, чтобы другие домовладения, которые подключаются к газу, оперативнее выполняли условия договора со своей стороны.

«Сегодняшнее подключение, конечно, имеет двойное значение, потому что это семья участника СВО, отдельный дом, семья очень большая, дружная, поэтому я искренне рада, что сегодня для них прекрасное событие, и газ поднимет их жизнь совершенно на другой уровень. Очень хотелось бы, чтобы жители, в свою очередь, исполняли обязательства со своей стороны, по договору, потому что подготовка наружных сетей у "Газпрома" делается быстро по всей улице. Но поскольку домовладения не все готовы сразу, происходят определенные моменты, которые хотелось бы, чтобы жителями решались более оперативно», - добавила Наталья Федорова.

Затем руководитель муниципалитета подарила главе семьи памятное блюдце, посвященное 80-летию Великой Победы.

«Надеюсь, оно в вашем доме займет своё место», - добавила Наталья Федорова.

Армен Мнацаканян в свою очередь отметил, что сегодняшнее событие говорит о том, что газификация населенных пунктов не только Псковского муниципального округа, но и всей области идет на высоком уровне. Он подчеркнул, что Байгельды Нурмурадов в прошлом году был у него на приеме, и это поспособствовало ускорению работ по догазификации Логозовичей.

«Газификация наших населённых пунктов говорит о том, что работа идёт на высоком уровне. Сегодняшнее событие состоялось благодаря тому, что в прошлом году Байгельды приходил на прием. Тут трудоемкая работа сделана. Даже соседи не верят, что газ придет, а Антон Михайлович (Дымов – прим.ред.) слово дал и свое слово сдержал. Сказано – сделано. И теперь соседи уже в очереди, чтобы подключиться к газу. Поэтому, я всем просто хочу сказать, что да, есть некоторые моменты и трудности, но их надо пережить и ждать, когда будет "голубое топливо" в доме. Всем успехов и с наступающим Новым годом!» - сказал Армен Мнацаканян.

Затем состоялось чаепитие, на котором почетных гостей угощали различными сладостями и традиционной самсой, приготовленной на поступившем в дом «голубом топливе».

Подключение еще одного домовладения в рамках догазификации является одной небольшой каплей, заполняющей большой бассейн под названием Псковская область. С каждым днем таких капель становится всё больше и больше. «Голубое топливо» дарит людям не только надежды на лучшее, но и вполне практическое понимание того, что цивилизация ближе, чем кажется. Все скептические настроения рушатся о неумолимую реальность того, что газ приходит туда, где это необходимо.

Андрей Николаев