«Сказано — сделано»: еще в один дом в Логозовичах «пришел» газ

Торжественный пуск газа состоялся в доме ветерана специальной военной операции в деревне Логозовичи Псковского муниципального округа сегодня, 11 декабря. По словам счастливчиков, получивших доступ к «голубому топливу», жизнь станет гораздо легче и экономичнее. Подробнее о том, как происходила догазификация, — в репортаже Псковской Ленты Новостей.
Разделить приятное мгновение с домочадцами традиционно прибыли генеральный директор «Газпром межрегионгаз Псков» Антон Дымов, глава Псковского муниципального округа Наталья Федорова и советник гендиректора «Газпром межрегионгаз Псков», депутат Псковского областного Собрания Армен Мнацаканян.
В доме, где проживают десять человек, шесть взрослых и четверо детей, газ был необходим, так как до прихода «голубого топлива» дом отапливался электричеством, что было гораздо дороже. Как призналась мать владельца дома, поначалу не верили, что газ проведут так быстро. Соседи их даже отговаривали от этой идеи, ссылаясь на то, что ждать придется два года.
«Между нами, честно, я сама не сомневалась. Соседи сказали, что ждать будете несколько лет, рукой махнули. Я тогда промолчала. Теперь они сами сидят и ждут», - поделилась женщина.
Гендиректор «Газпром межрегионгаз Псков» Антон Дымов пояснил, что возможность подключить данное домовладение была еще месяц назад, но владелец дома решал, каким образом будет осуществляться обогрев здания.
Всего, по словам гендиректора, протяженность сетки составляет 1 700 метров. От данной сети предусмотрено подключение 13 домовладений по улице Воинской Славы и улице Земляничной. 11 домовладений подключено к природному газу, в четырех из них собственники имеют льготную категорию «Ветеран боевых действий», «Участник СВО», в том числе и Байгельды Нурмурадов. При догазификации семья воспользовалась региональными социальными льготами на приобретение газового оборудования.
Наталья Федорова, как глава округа, подчеркнула, что окружная администрация прилагает все усилия, чтобы догазификация шла быстрее.
Глава округа подчеркнула, что это прекрасное событие поднимет уровень жизни домочадцев на совершенно другой уровень. Однако она выразила желание, чтобы другие домовладения, которые подключаются к газу, оперативнее выполняли условия договора со своей стороны.
Затем руководитель муниципалитета подарила главе семьи памятное блюдце, посвященное 80-летию Великой Победы.
«Надеюсь, оно в вашем доме займет своё место», - добавила Наталья Федорова.
Армен Мнацаканян в свою очередь отметил, что сегодняшнее событие говорит о том, что газификация населенных пунктов не только Псковского муниципального округа, но и всей области идет на высоком уровне. Он подчеркнул, что Байгельды Нурмурадов в прошлом году был у него на приеме, и это поспособствовало ускорению работ по догазификации Логозовичей.
Затем состоялось чаепитие, на котором почетных гостей угощали различными сладостями и традиционной самсой, приготовленной на поступившем в дом «голубом топливе».
Подключение еще одного домовладения в рамках догазификации является одной небольшой каплей, заполняющей большой бассейн под названием Псковская область. С каждым днем таких капель становится всё больше и больше. «Голубое топливо» дарит людям не только надежды на лучшее, но и вполне практическое понимание того, что цивилизация ближе, чем кажется. Все скептические настроения рушатся о неумолимую реальность того, что газ приходит туда, где это необходимо.
Андрей Николаев