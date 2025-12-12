ЖКХ

Станция водоочистки заработает в Порхове к началу 2026 года — Ксения Григорьева

Станция водоочистки в Порхове заработает с начала 2026 года, сообщила врио министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ксения Григорьева на заседании комитета по экономической политики, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания 17 декабря, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Депутат областного Собрания от «Единой России» Геннадий Григорьев уточнил, почему в Порхове до сих пор из кранов идёт ржавая вода.

Ксения Григорьева пояснила, что станция водоочистки ещё не введена в эксплуатацию. «Сейчас идут пусконаладочные работы. К началу года она, скорее всего, будет запущена», — уточнила врио министра.