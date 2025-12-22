ЖКХ

«Обратный отсчет»: Итоги работы псковского «Горводоканала» в 2025 году. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеоверсию программы «Обратный отсчет», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 23 декабря.

Гость студии - директор муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал» Константин Болотин. 2025 год по экономике был достаточно непростым. Это ощутили предприятия и организации разных форм собственности.

Каким образом большая экономика отразилась на работе водоканала в текущем году? Насколько повлиял фактор погоды (небывалые осадки этого лета и ЧС по переувлажнению для сельского хозяйства региона)? Какие основные инфраструктурные проекты реализованы в уходящем году? Как на работе водоканала скажется повышение НДС? Ведущая - Любовь Кузнецова.