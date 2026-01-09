Прокуратура Плюсского района проводит проверку по фактам нарушений в работе систем теплоснабжения

Прокуратурой Плюсского района в связи с обращениями жителей посёлка Заплюсье инициирована проверка по фактам нарушений в работе систем теплоснабжения на территории муниципального округа, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Псковской области.

Фото: Прокуратура Псковской области

В рамках надзорных мероприятий будет дана всесторонняя правовая оценка действиям (бездействию) всех ответственных сторон: ресурсоснабжающей организации, осуществляющей подачу тепловой энергии; руководства Плюсского муниципального округа; подрядной организации, проводившей ремонт котлового оборудования.

Цель проверки - установление причин произошедшего сбоя, выявление виновных лиц и принятие мер для скорейшего восстановления бесперебойного теплоснабжения населенных пунктов.

На особом контроле прокуратуры района находится проведение Псковским МСО СУ СК России по Псковской области процессуальной проверки по фактам ненадлежащего оказания услуг теплоснабжения.

Надзорное ведомство обеспечивает соблюдение законности на всех этапах доследственной работы. При наличии оснований будет принято процессуальное решение в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона.

Прокуратура области поставила на контроль реализацию всех мер, направленных на защиту прав граждан и стабилизацию обстановки.

По результатам проверки будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.