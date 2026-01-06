Бастрыкин требует повторно возбудить дело из-за перебоев с отоплением в Заплюсье

Глава СК России Александр Бастрыкин дал указание повторно возбудить уголовное дело в связи с обращениями о ненадлежащем теплоснабжении в поселке Заплюсье Плюсского муниципального округа, сообщает информационный центр СК.

К Бастрыкину через информационный центр поступило обращение по вопросу продолжающегося нарушения прав жителей поселка городского типа Заплюсье на качественное теплоснабжение. На протяжении нескольких лет в связи с высоким износом тепловых сетей в населенном пункте регулярно происходят коммунальные аварии, что приводит к длительному отключению отопления зимой.

«Вместе с тем мер к организации ремонтных работ котельной не принимается. В настоящее время подача жизненно необходимого коммунального ресурса в жилые помещения граждан, а также социальные объекты осуществляется с перебоями, температурный режим не соответствует установленным нормам. Обращения в компетентные органы результатов не принесли, до настоящего времени никто к ответственности не привлечен, содействие в разрешении ситуации местным жителям не оказано», - уточнили в СК.

Указанная ситуация освещалась в СМИ и социальной сети.

В СУ СК России по Псковской области по поручению Александра Бастрыкина уже возбуждалось уголовное дело.

Прокурор Плюсского муниципального округа Егор Смирнов отменил постановление о возбуждении уголовного дела. В настоящее время следственные органы СК России обжалуют данное решение прокурору области Андрею Мошкову.

Александр Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Псковской области Петру Крупене повторно возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.