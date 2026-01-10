В Порховском округе из-за непогоды без света остаются 68 населенных пунктов

Резкий порывистый ветер и обильный снегопад привели к многочисленным отключениям электроэнергии в 68 населенных пунктах Порховского муниципального округа. Такое сообщение главы округа Юрия Семенова опубликовала местная администрация в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: администрация Порховского муниципального округа / «ВКонтакте»

По словам главы, на сегодняшний день остаются отключенными девять воздушных линий электропередачи напряжением десять киловольт (9 ВЛ- 10 кВ). Без света находятся 68 населенных пункта, в которых проживает 329 человек.

«На устранении аварий задействовано шесть бригад и восемь единиц техники. Энергетики прикладывают максимальные усилия для восстановления нормального режима энергопотребления в кратчайшие сроки. Прошу вас набраться терпения и с пониманием отнестись к данной ситуации», — написал Юрий Семенов.

Сообщить о нарушениях электроснабжения можно по номерам: 8-800-220-0-220 или 8-811-342-16-19.