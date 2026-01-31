 
ЖКХ

Работы по устранению прорыва водопровода в Новоржевском округе продолжаются

Жители Новоржевского округа продолжают испытывать неудобства из‑за перебоев с водоснабжением. Несмотря на сильные морозы, сегодня специалисты не прекращали работы по поиску места прорыва и восстановлению подачи воды от школьной башни, сообщила глава Новоржевского муниципального округа на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Любовь Трифонова / «ВКонтакте»

«Устранить проблему, к сожалению, пока не получилось. Котельная работает в штатном режиме», - отметила Любовь Трифонова.

Завтра работы будут продолжены.

«Приносим извинения за временные неудобства», - обратилась к жителям глава муниципалитета.

