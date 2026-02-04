 
ЖКХ

В Новоржеве восстановлено водоснабжение после аварии, снят режим «Повышенная готовность»

0

Водоснабжение многоквартирных домов, детского сада «Светлячок» и Новоржевской средней школы восстановлено, режим «Повышенная готовность» снят. О текущем статусе работ по устранению аварии на водопроводе проинформировала глава Новоржевского муниципального округа Любовь Трифонова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В первую очередь глава поблагодарила тех, кто принимал наиболее активное участие в устранении проблемы, несмотря на сильные морозы и позднее время суток, а именно: Дмитрия Тимофеева, Виктора Глебова, Максима Богданова, Сергея Матвеева, Александра Хренова, Ивана Доронина, Анатолия Спиридонова. 

В настоящее время в средней школе продолжается дистанционное обучение. Это временная мера, направленная на обеспечение безопасности учащихся. На базе детского сада «Ленок» работает дежурная группа.

Любовь Трифонова также заверила, что уже сегодня сотрудники Роспотребнадзора провели отбор проб воды для лабораторного анализа. Результаты исследований будут готовы в течение 2–3 дней после забора проб. После получения итогов анализа будет принято решение о возобновлении очного дошкольного и основного общего образовательного процесса.

О дате возобновления занятий в детском саду и школе будет сообщено дополнительно — информацию доведут до родителей через школьные чаты, разместят на официальном сайте администрации Новоржевского муниципального округа, в официальных группах округа в социальных сетях.

«Призываю всех с пониманием отнестись к временным неудобствам. Администрация округа и администрация школы прилагают все усилия для скорейшего возвращения к привычному режиму работы образовательных учреждений. Держу ситуацию на личном контроле», — заверила глава муниципалитета. 
Прокомментировать

Пресс-портреты

Трифонова Любовь Мироновна

Трифонова Любовь Мироновна

Глава Новоржевского муниципального округа.

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026