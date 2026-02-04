В Новоржеве восстановлено водоснабжение после аварии, снят режим «Повышенная готовность»

Водоснабжение многоквартирных домов, детского сада «Светлячок» и Новоржевской средней школы восстановлено, режим «Повышенная готовность» снят. О текущем статусе работ по устранению аварии на водопроводе проинформировала глава Новоржевского муниципального округа Любовь Трифонова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В первую очередь глава поблагодарила тех, кто принимал наиболее активное участие в устранении проблемы, несмотря на сильные морозы и позднее время суток, а именно: Дмитрия Тимофеева, Виктора Глебова, Максима Богданова, Сергея Матвеева, Александра Хренова, Ивана Доронина, Анатолия Спиридонова.

В настоящее время в средней школе продолжается дистанционное обучение. Это временная мера, направленная на обеспечение безопасности учащихся. На базе детского сада «Ленок» работает дежурная группа.

Любовь Трифонова также заверила, что уже сегодня сотрудники Роспотребнадзора провели отбор проб воды для лабораторного анализа. Результаты исследований будут готовы в течение 2–3 дней после забора проб. После получения итогов анализа будет принято решение о возобновлении очного дошкольного и основного общего образовательного процесса.

О дате возобновления занятий в детском саду и школе будет сообщено дополнительно — информацию доведут до родителей через школьные чаты, разместят на официальном сайте администрации Новоржевского муниципального округа, в официальных группах округа в социальных сетях.