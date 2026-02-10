В палкинской деревне Вернявино восстановили водоснабжение

В деревне Вернявино Палкинского округа успешно возобновили подачу воды. Об этом сообщила глава округа Ольга Потапова на своей странице во «ВКонтакте».

Фото: Ольга Потапова / «ВКонтакте»

По словам Ольги Потаповой, к решению проблемы подключились сотрудники МУП «Палкинская ПМК» — они задействовали необходимую технику и оперативно устранили неполадки.

Глава округа выразила благодарность всем специалистам, которые участвовали в восстановлении водоснабжения.

«Огромная благодарность всем, кто работал над устранением этой сложной задачи при стесненных условиях и сложностях работы с примерзшим грунтом! Отдельное спасибо жителям деревни за проявленное терпение и понимание!» - отметила глава округа.