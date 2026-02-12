 
ЖКХ

На сортировку в 2025 году в Псковской области отправили почти 23% отходов

За 2025 год региональный оператор «Экогрупп» перевёз на полигоны 151 тысячу тонн твердых коммунальных отходов (более чем 2,5 миллиона кубических метров). О результатах работы компании на встрече с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым рассказал исполняющий обязанности генерального директора ООО «Экогрупп» Денис Кузнецов.

Руководитель ООО «Экогрупп» подчеркнул, что компания охватывает всю территорию Псковской области — её работа выстроена через шесть филиалов (пять региональных и один в Пскове), каждый из которых базируется на собственной площадке.

Особое внимание он уделил периоду новогодних праздников: «Хотелось бы обратить внимание, что новогодние праздники прошли уверенно, стабильно», — отметил Денис Кузнецов.

Исполняющий обязанности генерального директора компании также сообщил, что 22,7% от общего объёма вывезенных отходов направлено на сортировку. Этот показатель, по его словам, отражает поступательное развитие системы обращения с ТКО в регионе. 

Напомним, в Псковской области в настоящее время возводят современное предприятие по сортировке и переработке отходов — экотехнопарк. Ввести его в эксплуатацию планируют до конца лета 2026 года.

