Михаил Ведерников: «Экогрупп» работает достаточно результативно

Год назад ООО «Экогрупп» подписало соглашение на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами в Псковской области. Губернатор Михаил Ведерников на встрече с исполняющим обязанности генерального директора компании Денисом Кузнецовым констатировал: спустя год система работает стабильно, а число обращений от жителей свелось к минимуму.

В своем Telegram-канале Михаил Ведерников рассказал, что за прошедшее время компания сумела наладить процессы: была закуплена необходимая спецтехника, а также развёрнута сеть из порядка 3 000 контейнеров.

Оценивая результаты, губернатор отметил: «Сейчас уже можно сказать, что работа ведётся достаточно результативно. Обращений от граждан практически нет — по обращению с твёрдыми коммунальными отходами, с вывозом и так далее».

Напомним, в 2024 году после «мусорного коллапса» филиал ООО «Экопром» в Псковской области лишили статуса регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, после чего оператором стала областная компания «Экогрупп».