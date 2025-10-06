ЖКХ

Для появления культуры раздельного сбора ТКО нужно создать условия — Александр Братчиков

В Псковской области не налажена культура сортировки мусора. Такое мнение озвучил депутат Псковского областного Собрания Александр Братчиков в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Сортировка мусора, естественно, не налажена, потому что мы видим, что нет культуры сортировки. Для того, чтобы наладить, надо создать условия, в первую очередь. Пока условия не будут созданы, какая может быть сортировка? Баки для раздельного сбора мусора стоят не очень учащённо, здесь надо работать с управляющими компаниями. Но в первую очередь надо заниматься профилактической работой», - считает Александр Братчиков.

Напомним, до конца года в Псковской области хотят достроить экотехнопарк. Ожидается, что после получения всех разрешений он будет запущен, вероятно, уже в 2026-м. Однако, как отметил исполняющий обязанности генерального директора ООО «Экогрупп» Денис Кузнецов в эфире ПЛН FM, для эффективной работы такого предприятия нужно развивать культуру сортировки мусора.