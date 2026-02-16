Она не рванет, потому, что он о ней знает

Кажется, не проходит дня, чтобы новостные ленты не несли сообщения о новых авариях на объектах ЖКХ, различных инфраструктурных линиях, теплотрассах, котельных, проблемах в социалке, в управлении. Как объясняют сверху, причины происходящего простые - изношенность зданий, инфраструктуры и человеческий фактор. И что ни год, проблем не то, что не убывает, а становится больше, что подталкивает предполагать, что выход из этой ситуации либо не прост, либо его не хотят видеть.

Изображение создано при помощи нейросети

Фраза с глубоким смыслом

Честно говоря, за многие годы журналистской работы с такой интенсивностью сообщений о коммунальных проблемах в районах и городах разных регионов, в том числе Псковской области, не сталкивался. Об изношенности электросетей, водоводов, систем отопления, очистных сооружений и прочих жизненно важных объектов постоянно говорили и в минувшие 20-30 лет. Природные форс-мажоры тоже были всегда, и зимы раньше тоже были холодные и снежные. Но с проблемами удавалось справляться, причём такими способами и с такой оперативностью, что жители часто не успевали даже пожаловаться. Что говорило о наличии среди ответственных лиц настоящих профессионалов, задача которых состоит не только в устранении последствий проблем, но и в их предвидении, в предупреждении даже тех ситуаций, которые можно назвать непредвиденными. Так что же изменилось, если проблемы всё те же, но они стали настолько заметными? И в результате ещё и привели к безудержному росту тарифов практически на всё, и множество людей теперь «ломают головы», как свести концы с концами.

Однажды один из глав районов, работавший в муниципалитете ещё с советских времён, сказал мне по поводу возникающих коммунальных проблем и их решения: «У себя в районе я знаю всё, и в том числе, где завтра труба рванёт. Но она не рванёт, потому, что я о ней знаю». Фраза, как оказалось, с глубоким смыслом, и речь не только о какой-то износившейся трубе, а о принципе работы ответственного специалиста. Возможно, что сложности сегодняшнего периода в том, что среди новых управленцев есть те, кто либо не знают о том, где в их зоне ответственности проблема рванёт, либо знают, но не могут что-либо предпринять. И первое, и второе, конечно, зависит от степени подготовленности специалиста к работе «на земле».

А вот это вопрос хороший, потому что упирается и в систему нынешней подготовки в образовательных учреждениях, в том числе в вузах, и в схему планомерного постижения профессии уже в работе. Практика, которую проходят студенты во время своего обучения, приходя в какие-то учреждения и на предприятия, к сожалению, очень редко даёт больше, чем поверхностное знакомство с будущей профессиональной деятельностью. Исправить ситуацию на этом этапе могло бы усиленное привлечение для работы со студентами настоящих профессионалов. Конечно, речь об учебных заведениях и дисциплинах с прикладной направленностью.

Это вам не байки из жизни рассказывать

Для примера возьму отрасль медиа. Как-то давно в одной из зарубежных медиашкол, дающих высшее образование, нам сказали, что в учебном плане доля преподавателей-теоретиков и практиков, делится примерно 60% на 40%, где 60%, на наше удивление, - это те самые профессионалы, отработавшие в отрасли десятки лет и потом приходящие преподавать. Официальный рейтинг таких вузов, а также их авторитет у граждан тем выше, чем больше в учебном заведении работает профессионалов, желательно ещё и с известными именами. Для того, чтобы заполучить к себе таких специалистов, в вузах ведут их специальный учёт. И, когда становится известно, что кто-то увольняется - по совершенно разным причинам - или уходят на пенсию, из вуза к ним спешат сделать предложение о работе со студентами. Для подготовки к работе специалиста очень важно, чтобы уже во время студенчества рядом с молодёжью были именно практики, которые знают всю подноготную профессии, явные и скрытые элементы, владеют комплексом необходимых компетенций и поэтому легко решают любые профессиональные задачи. Такие профи выполняют разные роли – от преподавания программных дисциплин до непосредственных кураторов студенческих групп, то есть часто похожи и на названых отцов, и на нянек. Всё для того, чтобы студенты получали от них ежедневный реальный опыт и понимание выбранной профессии.

В России из правительственных кабинетов сейчас тоже звучат в адрес вузов рекомендации по усилению привлечения профессионалов. Это действительно важно, поскольку у нас в Федеральном государственном образовательном стандарте высшего образования (ФГОС ВО) доля специалистов-практиков туманно указана как «не менее 10%». В реальности очень немногие вузы могут похвастаться, что делают ставку на привлечение к работе большого числа практиков. Хотя правительство сделало необходимые шаги для законодательного обеспечения этого. Приказом Минтруда России от 26.12.2019 №832н отменён профстандарт, требовавший наличия степени кандидата или доктора наук для работы преподавателем на программах специалитета и магистратуры. Поэтому вузы спокойно могут приглашать к себе на работу преподавателей-практиков без учёной степени. Главное, чтобы специалист мог и умел преподавать, решать образовательную задачу, а не только рассказывать байки из профессиональной жизни.

Пусть грубо, но главное - толково

Молодые менеджеры, инженеры, педагоги, медиаспециалисты, врачи - список можно продолжать долго, - которые сегодня приходят работать, нередко сразу получают большие полномочия и руководящие должности. Но даже весьма грамотные по полученным знаниям, обладающие навыками работы с нейросетями и компьютерными технологиями, что сейчас модно включать в резюме, на практике они могут столкнуться с ситуациями, которые не способны решить, не имея за плечами большого опыта, а также навыков прогнозирования и предвидения.

«Сегодня в районах часто критическое отсутствие специалистов по ЖКХ. У глав муниципалитетов должны быть очень сильные замы по отраслям, от них многое зависит. Они должны быть способны брать на себя всю ответственность и стучаться во все двери, чтобы вовремя обеспечивать проведение работ. И даже если привлечь молодых руководителей, они сначала должны научиться решать вопросы «на земле» под попечительством опытных спецов, которые могут, пусть грубо, как умеют, но при этом толково объяснить, что и как делать», - прокомментировал ситуацию один из моих экспертов, непосредственно руководивший жизнедеятельностью большого муниципалитета.

А вот этих опытных наставников в организациях и ведомствах за последние годы сильно уменьшилось – их «уходили» под разными лозунгами, в том числе очень странным, типа «омоложения коллективов», и сами они не выдерживали по ряду причин. Немалая часть отличных специалистов ушли, увлечённые идеями и призывами по организации своего дела, а когда что-то не получилось, не срослось, они оказались не у дел. И многие ушедшие на пенсию могли бы ещё работать, но им никто не предложил, не остановил, не сказал о вариантах. И далее никто не отслеживает эти самые кадры, до сих пор ничего не слышно об официальных или пусть неформальных реестрах специалистов, находящихся в запасе. На самом деле это бы надо расценивать как преступление государственного масштаба, когда опытных профессионалов не рассматривают для активного использования на благо страны.

Был такой период в 90-е годы прошлого века, когда кандидаты наук работали кочегарами, бывшие инженеры, педагоги, врачи торговали на рынке с составленных ящиков или разборных столиков - это было явлением массовым и никого не удивляющим. Но сегодня, как ни странно, многое повторяется - в торговле можно встретить и бывших врачей, и учителей, и инженеров, и библиотекарей, и аспирантов. Серьёзные специалисты, накопившие немалый опыт в своих профессиях, мотаются вахтами по всей стране. В Пскове бывший инженер-строитель, руководитель некогда активной строительной организации сегодня работает курьером. В котельной на должности оператора, то есть того же кочегара, можно встретить бывшего преподавателя университета, в торговом павильоне - торгующего лампочками талантливого инженера. И таких, как они, по всей стране сотни тысяч.

Предвидеть непредвиденное

По всей стране в инфраструктурной сфере накопилось большое количество проблем и первоочередных задач. Сегодня практически в каждом районе есть такие котельные, которые «на ладан дышат» и работают только потому, что мужикам на местах их удаётся правдами-неправдами поддерживать в рабочем состоянии. В районах, конечно, бьются, как могут, но выше головы не прыгнуть. Самая большая проблема в отсутствии толковых специалистов, особенно если учитывать, что нужна модернизация всей коммунальной инфраструктуры, и совсем не в тех объёмах, какие удаётся делать.

«Опытный руководитель в системе ЖКХ в муниципалитетах всегда знает, что в зоне его ответственности может потерпеть, что поработает ещё год-другой, а что – нет. Если муниципалитет может купить в сезон труб для замены на длину в 1 км, а менять надо 5 км, то опытный спец может сказать, где надо заменить срочно, а где ещё потерпят – это и называется чутьём профессионала, возможностью предвидения. Такие спецы даже на новой заштукатуренной стене без всяких приборов увидят, где дырку не заделали, а просто забелили. Вот такие сейчас нужны люди», - комментирует ситуацию мой эксперт.

Теперь к вопросу, где же взять таких специалистов? Нужен кадровый резерв не только для высших управленческих должностей, в этой системе такой инструмент как раз имеется, а вообще по всем отраслям жизнедеятельности. Систему запаса для опытных специалистов можно создать по примеру военных, находящихся в запасе. Кроме того, для российских регионов давно была бы нелишней программа «Земский коммунальщик» наряду с уже действующими: «Земский доктор», «Земский учитель». И, конечно, необходимо ввести большее число преподавателей-практиков для работы в учебных заведениях и реальной подготовке студентов к работе по профессии.

Игорь Докучаев