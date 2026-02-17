 
ЖКХ

16 случаев незаконного потребления газа выявили в Псковской области за год

В течение 2025 года специалисты псковских газовых компаний обнаружили 16 фактов самовольного подключения к системе газоснабжения и незаконного потребления газа физическими лицами. Больше всего незаконных врезок зафиксировано в областном центре, сообщили Псковской Ленте Новостей в «Газпром межрегионгаз Псков».

Все материалы по самовольным подключениям к газовым сетям направлены в правоохранительные органы для привлечения нарушителей к ответственности.

Поставщик газа напоминает, за несанкционированное подключение к газовым сетям и незаконное потребление газа законодательством предусмотрены административная ответственность – штраф в размере до 15 тысяч рублей. Гражданам, ранее привлеченным к административной ответственности, за повторное самовольное подключение к газопроводу грозит уголовная ответственность, которая может привести к лишению свободы сроком до 2 лет.

Кроме того, абонент полностью возмещает причиненный поставщику газа ущерб и оплачивает расходы газораспределительной организации на проведение работ по ликвидации несанкционированного подключения.

Добавим, что всем желающим подключиться к системе газоснабжения необходимо обращаться в специализированную газораспределительную организацию.

К незаконным подключениям относятся самовольная газификация домовладения, самостоятельный ремонт или замена газового оборудования, самовольная перепланировка помещений с газовым оборудованием, привлечение к газоопасным работам лиц и организаций без необходимых лицензий и допусков.

«Самостоятельный монтаж газоиспользующего оборудования и несанкционированный отбор газа запрещены и крайне опасны. Подобные действия могут привести к пожарам, взрывам, отравлению угарным газом и даже гибели людей. В целях предотвращения неблагоприятных ситуаций поставщик газа просит незамедлительно сообщать о фактах несанкционированных подключений», – отметил заместитель генерального директора по реализации газа ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Алексей Федоров.

Для предотвращения нештатных ситуаций и обеспечения безопасного газоснабжения аварийная газовая служба «Газпром газораспределение Псков» работает в круглосуточном режиме. Телефон аварийной газовой службы – 104.

