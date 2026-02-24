Масштабную приёмку объектов ЖКХ готовятся провести в Псковском округе

На заседании наблюдательного совета рассмотрели планы деятельности муниципального предприятия «Колхоз имени Залита». Глава Псковского муниципального округа Наталья Фёдорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте» подчеркнула, что основной вид деятельности предприятия — обслуживание и ремонт коммунальной инфраструктуры в округе.

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

«С помощью МУП мы решаем задачи по обслуживанию и ремонту коммунальной инфраструктуры в округе, — отметила Наталья Фёдорова. — В числе приоритетных задач на ближайшую перспективу — приёмка объектов тепло‑ и водоснабжения, а также водоотведения в населённых пунктах Хотицы, Родина и Борисовичи. Кроме того, предстоит разработать тариф по вновь принятым объектам».

Руководитель округа добавила, что предприятие продолжит работу с абонентами, имеющими задолженность перед МУП, а также займётся лицензированием артезианских скважин.

В ходе заседания также обсудили планы ремонтных работ в ряде населённых пунктов — Родине, Ершово, Середке, Неёлово, Черёхе, Писковичах и других.

Особое внимание уделили вопросам технического оснащения предприятия. Наталья Фёдорова напомнила, что в прошлом году были приобретены универсальный трактор и илососная машина, и заверила, что работа в этом направлении будет продолжена.

Кроме того, идёт подготовка к новому навигационному периоду: капитаны и техники начинают готовить катера к сезону и будут следить за их надлежащей эксплуатацией.