Масштабную приёмку объектов ЖКХ готовятся провести в Псковском округе

На заседании наблюдательного совета рассмотрели планы деятельности муниципального предприятия «Колхоз имени Залита». Глава Псковского муниципального округа Наталья Фёдорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте» подчеркнула, что основной вид деятельности предприятия — обслуживание и ремонт коммунальной инфраструктуры в округе.
Руководитель округа добавила, что предприятие продолжит работу с абонентами, имеющими задолженность перед МУП, а также займётся лицензированием артезианских скважин.
В ходе заседания также обсудили планы ремонтных работ в ряде населённых пунктов — Родине, Ершово, Середке, Неёлово, Черёхе, Писковичах и других.
Особое внимание уделили вопросам технического оснащения предприятия. Наталья Фёдорова напомнила, что в прошлом году были приобретены универсальный трактор и илососная машина, и заверила, что работа в этом направлении будет продолжена.
Кроме того, идёт подготовка к новому навигационному периоду: капитаны и техники начинают готовить катера к сезону и будут следить за их надлежащей эксплуатацией.
