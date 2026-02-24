 
ЖКХ

Масштабную приёмку объектов ЖКХ готовятся провести в Псковском округе

0

На заседании наблюдательного совета рассмотрели планы деятельности муниципального предприятия «Колхоз имени Залита». Глава Псковского муниципального округа Наталья Фёдорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте» подчеркнула, что основной вид деятельности предприятия — обслуживание и ремонт коммунальной инфраструктуры в округе.

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

«С помощью МУП мы решаем задачи по обслуживанию и ремонту коммунальной инфраструктуры в округе, — отметила Наталья Фёдорова. — В числе приоритетных задач на ближайшую перспективу — приёмка объектов тепло‑ и водоснабжения, а также водоотведения в населённых пунктах Хотицы, Родина и Борисовичи. Кроме того, предстоит разработать тариф по вновь принятым объектам».

Руководитель округа добавила, что предприятие продолжит работу с абонентами, имеющими задолженность перед МУП, а также займётся лицензированием артезианских скважин.

 

В ходе заседания также обсудили планы ремонтных работ в ряде населённых пунктов — Родине, Ершово, Середке, Неёлово, Черёхе, Писковичах и других.

Особое внимание уделили вопросам технического оснащения предприятия. Наталья Фёдорова напомнила, что в прошлом году были приобретены универсальный трактор и илососная машина, и заверила, что работа в этом направлении будет продолжена.

Кроме того, идёт подготовка к новому навигационному периоду: капитаны и техники начинают готовить катера к сезону и будут следить за их надлежащей эксплуатацией.

Прокомментировать

Пресс-портреты

Федорова Наталья Анатольевна

Федорова Наталья Анатольевна

Глава Псковского муниципального округа.

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026