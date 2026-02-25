 
ЖКХ

Псковичи испытывают сложности с дозвоном в колл-центр «Горводоканала»

1

Начиная со вчерашнего дня, 24 февраля, наблюдаются сложности с дозвоном в колл-центр и иные службы муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили на предприятии. 

Как объяснили в «Горводоканале», ситуацию стараются исправить как можно скорее. 

«Перебои вызваны причинами, не зависящими от предприятия. В настоящее время вышестоящим оператором связи ведутся работы по решению данной ситуации в максимально сжатые сроки. Приносим извинения за доставленные неудобства, выражаем уверенность, что в ближайшее время проблема со связью будет решена», - заключили на предприятии. 

