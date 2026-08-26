Основные причины отказа в догазификации перечислили псковичам

Программа догазификации начала действовать с 2021 года по инициативе президента Владимира Путина. Жители Псковской активно участвуют в программе, подав более более 20,8 тысячи заявок на догазификацию, почти все они переведены в договоры, более 17 тысяч из которых – или 85% - исполнены.

Программа догазификации позволяет подвести газ до границ земельного участка без привлечения средств граждан, однако для одобрения заявки должны быть соблюдены критерии. Специалисты компании «Газпром газораспределение Псков» составили перечень самых частых причин отрицательных решений и пути их решения.

1. Населенный пункт, где находится дом, не газифицирован

Перед подачей заявки обязательно проверьте на портале Единого оператора газификации (connectgas.ru), входит ли ваш населенный пункт в программу догазификации.

Важно: списки населенных пунктов обновляются ежемесячно. Если вы знаете, что рядом идет газификация, возможно, и к вам вскоре придет газ.

2. Объект не соответствует техническим требованиям программы

В программу не входят многоквартирные дома. По условиям догазификации подключение распространяется только на индивидуальные жилые строения (ИЖС) или жилые дома блокированной застройки.

Важно: если у строения нежилой статус, подключить газ по программе догазификации не получится.

3. У вас уже есть договор на догазификацию

Подключаться к газовым сетям по программе можно не чаще, чем один раз в три года.

4. Отсутствие прав собственности на землю или строение

Подключить дом, в том числе и в СНТ, без права собственности невозможно. Участок и строение должны быть официально зарегистрированы.

Важно: перед подачей заявки необходимо оформить все правоустанавливающие документы.

5. Неполный комплект документов

Это одна из самых распространенных и легко решаемых технических ошибок. Чаще всего заявители забывают приложить:

письменное согласие всех собственников (дольщиков), если у объекта несколько владельцев;

расчет максимального расхода газа, если планируемое потребление превышает 7 кубометров в час.

Подать заявку на догазификацию можно через портал Единого оператора газификации: connectgas.ru, на портале «Госуслуги», в любом офисе МФЦ, в Единых клиентских центрах псковских газовых компаний.