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Отопительный сезон в Новоржевском округе начнется 5 октября

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С 28 сентября в Новоржевском округе официально стартовала поэтапная подача тепла потребителям в рамках начала отопительного сезона. Об этом глава округа Любовь Трифонова сообщила в Max. 

Подача тепла в приоритетном порядке обеспечивается в социальные объекты - школы, детские сады и медицинские и социальные учреждения. Поэтапно также идет подключение и многоквартирных домов.

«В соответствии с действующими нормативами и сложившейся практикой, поэтапный запуск системы теплоснабжения организован в строгой последовательности для обеспечения безопасности и бесперебойной работы», - заметила Любовь Трифонова. 
Отопительный сезон на 2026/2027 годов начнется 5 октября на основании постановления администрации Новоржевского муниципального округа от 28 сентября 2026 года №637.

«Прошу всех отнестись с пониманием к тому, что наладка системы после летнего простоя требует времени. В первые дни после подключения возможны кратковременные технологические работы по регулировке внутридомовых систем», - добавила глава муниципалитета. 

Если в квартире или доме после указанной даты батареи остаются холодными, стоит обращаться в управляющую компанию или МУП «Новоржевресурс».

«Сегодня у нас общая задача — войти в зиму в тепле и комфорте», - заключила Любовь Трифонова. 
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Пресс-портреты

Трифонова Любовь Мироновна

Трифонова Любовь Мироновна

Глава Новоржевского муниципального округа.

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