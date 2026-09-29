Отопительный сезон в Новоржевском округе начнется 5 октября

С 28 сентября в Новоржевском округе официально стартовала поэтапная подача тепла потребителям в рамках начала отопительного сезона. Об этом глава округа Любовь Трифонова сообщила в Max.
Подача тепла в приоритетном порядке обеспечивается в социальные объекты - школы, детские сады и медицинские и социальные учреждения. Поэтапно также идет подключение и многоквартирных домов.
«Прошу всех отнестись с пониманием к тому, что наладка системы после летнего простоя требует времени. В первые дни после подключения возможны кратковременные технологические работы по регулировке внутридомовых систем», - добавила глава муниципалитета.
Если в квартире или доме после указанной даты батареи остаются холодными, стоит обращаться в управляющую компанию или МУП «Новоржевресурс».
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