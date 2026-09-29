Путин рассказал, какими должны быть тарифы ЖКХ

Все тарифы ЖКХ, безусловно, должны быть экономически обоснованы, но при этом соизмеримы с доходами населения, сказал президент Российской Федерации Владимир Путин.

Глава государства в Кремле встретился с руководством политических партий, прошедших в Госдуму по результатам выборов.

«Что касается ЖКХ, важнейшее направление - тарифы. Это все то, с чем люди живут, с чем они сталкиваются. Проблема очень чувствительная, острая. Все тарифы должны быть, безусловно, экономически обоснованными, но и социально сдержанными, соизмеримыми с реальными доходами населения», - сказал Владимир Путин.