«Дневной дозор»: Оправдан ли рост тарифов на ЖКХ на 25%?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Оправдан ли рост тарифов на ЖКХ на 25%? Какими могут быть последствия?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

Министерство тарифов и энергетики Псковской области направило в Федеральную антимонопольную службу предложение повысить с 1 июля 2027 года плату за ЖКХ в среднем на 25%. Данная инициатива вызывает закономерный вопрос: насколько оправдано такое существенное увеличение стоимости «коммуналки»? Специалисты сферы ЖКХ давно говорят о том, что инфраструктура, созданная еще в советское время, морально исчерпала запас прочности. За постсоветские десятилетия она подвергалась лишь «латанию дыр», превратившись в некий лоскутный ковер: здесь зашили — там прохудилось. Это происходило, потому что ни в 90-е, ни в начале двухтысячных тарифы не росли соразмерно реальным потребностям отрасли, а у государства не было средств на модернизацию коммунальной инфраструктуры. В результате сегодня большинство предприятий ЖКХ находятся в состоянии банкротства или на его грани из-за огромных долгов перед поставщиками электроэнергии и газа.

Сравнение с соседями из Прибалтики показывает цену такой экономии. В Латвии и Эстонии цены на услуги резко подняли на сотни процентов еще в начале 90-х, что вызвало острый социальный кризис – многие граждане просто не справлялись с расходами на отопление и вынуждены были переходить на «буржуйки».

России удалось избежать этого шока ценой недофинансирования самой инфраструктуры. Теперь мы пожинаем плоды: каждый год в период отопительного сезона начинаются аварии — то прорыв, то люди сидят без тепла. Зимой текущего года замерзали Гдовский и Плюсский районы, проблемы были и в ряде других муниципалитетов. Причин две: хроническое недофинансирование и крайне неэффективное управление. Многие муниципальные предприятия раздувают штаты (условно говоря, один истопник на двадцать бухгалтеров), где деньги просто съедаются системой, вместо того чтобы идти на ремонт сетей.

Однако для рядовых граждан такое «рыночное» обоснование повышения тарифов несостоятельно. Уже сейчас значительную разницу между собираемыми с людей деньгами и реальными затратами покрывает региональный бюджет, который и так испытывает дефицит средств. Взять эти ресурсы больше неоткуда, кроме как с населения. Но жители региона, чьи доходы не поспевают за инфляцией, вряд ли согласятся оплачивать из своего кармана латание дыр в неэффективных хозяйствах. Прозрачности в том, пойдут ли дополнительные 25% на реальные трубы или останутся внутри системы управления, традиционно не хватает.

Смогут ли люди платить за такие квитанции и не приведет ли это к росту долгов? Что грозит Псковской области, если ФАС одобрит этот запрос министерства тарифов региона? Как балансировать между необходимым повышением цен на тарифы для восстановления сетей и платежеспособностью населения? Будем разбираться в программе «Дневной дозор».

Псковская Лента Новостей обратилась к министру тарифов Елене Пилипенко, однако она отказалась комментировать ситуацию, хотя тема вызвала широкий общественный резонанс и требует комментариев от властей.

Депутат Законодательного Собрания Псковской области и руководитель комитета по ЖКХ Дмитрий Быстров полагает, что данная инициатива возникла у министерства неслучайно.

«Министерство тарифов не случайно вносит такие инициативы. Вероятнее всего, есть обоснования для такого повышения, поскольку на рынке растут цены на энергоносители. В принципе, помимо номинальной инфляции есть еще и реальная. Поэтому могу сказать, что топливо дорожает, и, соответственно, предприятия жилищно-коммунального комплекса также вынуждены нести дополнительные расходы. В этой связи я думаю, что если министерство тарифов вносит такие решения, значит, они уже просчитаны, имеют под собой правильное финансовое обоснование и прочее. В этой связи случайностей в жизни не бывает, поэтому думаю, что все обосновано. Субсидирование для населения и так есть. Существует предельный уровень расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, есть экономически обоснованный тариф и тот, который утверждает регулятор — министерство тарифов. Эта разница между экономически обоснованным тарифом и тем, который фактически утвержден, компенсируется предприятиям за счет субсидии. Поэтому говорить сейчас, что это ляжет на плечи граждан, не стоит. Надо разбираться, смотреть на конкретный случай. Сейчас мне сложно это комментировать. В любом случае такие решения профильными ведомствами просчитываются и рассматриваются. Их принимают не случайно».

Руководитель муниципального предприятия города Пскова «Псковские тепловые сети» Игорь Максимов считает повышение тарифов экономически оправданным шагом для приближения оплаты к реальной стоимости услуг, но признает, что оно станет непосильным бременем для малоимущих граждан. Он также предложил пути решения этой проблемы.

«В случае одобрения это, естественно, приведет к росту платы граждан за жилищно-коммунальные услуги. Сейчас было очередное повышение — на 9–10%. Каждый год эта плата индексируется. Как я уже неоднократно говорил, такого повышения недостаточно, потому что инфляция на энергоносители и материалы, необходимые для работы любой организации, намного выше. И, наверное, это стремление повысить уровень оплаты населением и приблизить его к реальной стоимости услуг — нормальная вещь. Вопрос, я думаю, в том, что не каждому это будет под силу, не каждому жителю. Причины разные: маленькие пенсии, низкие зарплаты, большая семья. Я считаю, что выход есть — это адресные субсидии населению, которые предоставляются во многих субъектах Российской Федерации. Если семье тяжело платить за жилищно-коммунальные услуги по определенным критериям, то бюджет оказывает эту помощь».

Депутат Псковской городской Думы и директор муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал» Константин Болотин сообщил, что детально ознакомиться с данной инициативой пока не успел, однако он пояснил, как, на его взгляд, данное повышение может сказаться на гражданах.

«У нас система ЖКХ состоит из нескольких отраслей: газоснабжение, электроснабжение, водоснабжение, теплоснабжение. Надо смотреть, по какой из отраслей идет максимальное повышение тарифа. По нашей отрасли нет такого резкого скачка. Второе: сегодня остается вопрос модернизации сетей. И у всех, я думаю, наших коллег, и у нас в том числе, на кону также вопрос безопасности. Не забывайте про это. Я понимаю, что это, наверное, ударит по карману граждан, но здесь, наверное, должны подключаться и субсидии из региональных и федерального бюджетов. Так что, скорее всего, повышение на 25% будет больше касаться не населения. Для населения, по моему мнению, все-таки будет действовать субсидируемый тариф. Не будет такого роста».

Директор Фонда капитального ремонта Псковской области Андрей Анисимов отметил, что данная инициатива не должна коснуться платы за капремонт.

«Наверное то, что тарифы поднимаются на 25%, касается ЖКХ, а не капитального ремонта. Капремонт планируется со следующего года поднимать на 15%, потому что тариф на капитальный ремонт регулируется постановлением Псковской области, которое согласовывает наше Собрание депутатов. Я думаю, что повышение на 25% не относится к капремонту».

Руководитель регионального отделения «Справедливой России» Наталья Тудакова считает, что существующая плата за ЖКХ уже съедает почти четверть бюджета семьи и является непосильной для жителей Псковской области. В связи с этим партия выступает против дальнейшего роста тарифов, требуя их заморозки, проведения масштабного аудита отрасли и национализации коммунального хозяйства.

«Я считаю, что сложившаяся плата за жилищно-коммунальные услуги многим нашим гражданам не по карману, потому что съедает до 25% бюджета семьи. "Справедливая Россия" последовательно выступает за наведение порядка в сфере тарифов жилищно-коммунального хозяйства. Мы собирали подписи против очередного повышения, которое, к слову говоря, уже состоялось 1 октября 2026 года. Основные требования "Справедливой России" к правительству заключались в том, чтобы отменить очередное повышение тарифов, запланированное на 1 октября 2026 года, заморозить тарифы до конца года, разрешить повышать их не чаще одного раза в год и согласовывать любые индексы с Государственной Думой. Кроме того, партия настаивает на проведении масштабного аудита в сфере жилищно-коммунального хозяйства и национализации отрасли. Подписи мы собирали как в очном формате, так и через специальную форму на сайте. По состоянию на начало сентября было собрано около миллиона подписей жителей страны. Рост тарифов для Псковской области, например, на электроэнергию составил более 11% — 11,2%. По остальным сферам повышение с октября текущего года составило более 9%. Оплата коммунальных услуг, например, для однокомнатной квартиры составляет приблизительно 7 тысяч рублей в месяц. Надо отметить, что "Справедливую Россию" в Государственной Думе услышали. Совсем недавно председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил разобраться с ростом тарифов ЖКХ в регионах».

Президент Торгово-промышленной палаты Псковской области Владимир Зубов полагает, что рост тарифов на 25% при инфляции около 7% необоснован и служит для маскировки реальных затрат коммунальщиков. Он отметил, что торгово-промышленная палата много лет проводит независимую экспертизу энерготарифов и выявляет частые случаи обмана потребителей.