«Дневной дозор»: Оправдан ли рост тарифов на ЖКХ на 25%?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Оправдан ли рост тарифов на ЖКХ на 25%? Какими могут быть последствия?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).
Министерство тарифов и энергетики Псковской области направило в Федеральную антимонопольную службу предложение повысить с 1 июля 2027 года плату за ЖКХ в среднем на 25%. Данная инициатива вызывает закономерный вопрос: насколько оправдано такое существенное увеличение стоимости «коммуналки»? Специалисты сферы ЖКХ давно говорят о том, что инфраструктура, созданная еще в советское время, морально исчерпала запас прочности. За постсоветские десятилетия она подвергалась лишь «латанию дыр», превратившись в некий лоскутный ковер: здесь зашили — там прохудилось. Это происходило, потому что ни в 90-е, ни в начале двухтысячных тарифы не росли соразмерно реальным потребностям отрасли, а у государства не было средств на модернизацию коммунальной инфраструктуры. В результате сегодня большинство предприятий ЖКХ находятся в состоянии банкротства или на его грани из-за огромных долгов перед поставщиками электроэнергии и газа.
Сравнение с соседями из Прибалтики показывает цену такой экономии. В Латвии и Эстонии цены на услуги резко подняли на сотни процентов еще в начале 90-х, что вызвало острый социальный кризис – многие граждане просто не справлялись с расходами на отопление и вынуждены были переходить на «буржуйки».
России удалось избежать этого шока ценой недофинансирования самой инфраструктуры. Теперь мы пожинаем плоды: каждый год в период отопительного сезона начинаются аварии — то прорыв, то люди сидят без тепла. Зимой текущего года замерзали Гдовский и Плюсский районы, проблемы были и в ряде других муниципалитетов. Причин две: хроническое недофинансирование и крайне неэффективное управление. Многие муниципальные предприятия раздувают штаты (условно говоря, один истопник на двадцать бухгалтеров), где деньги просто съедаются системой, вместо того чтобы идти на ремонт сетей.
Однако для рядовых граждан такое «рыночное» обоснование повышения тарифов несостоятельно. Уже сейчас значительную разницу между собираемыми с людей деньгами и реальными затратами покрывает региональный бюджет, который и так испытывает дефицит средств. Взять эти ресурсы больше неоткуда, кроме как с населения. Но жители региона, чьи доходы не поспевают за инфляцией, вряд ли согласятся оплачивать из своего кармана латание дыр в неэффективных хозяйствах. Прозрачности в том, пойдут ли дополнительные 25% на реальные трубы или останутся внутри системы управления, традиционно не хватает.
Смогут ли люди платить за такие квитанции и не приведет ли это к росту долгов? Что грозит Псковской области, если ФАС одобрит этот запрос министерства тарифов региона? Как балансировать между необходимым повышением цен на тарифы для восстановления сетей и платежеспособностью населения? Будем разбираться в программе «Дневной дозор».
Псковская Лента Новостей обратилась к министру тарифов Елене Пилипенко, однако она отказалась комментировать ситуацию, хотя тема вызвала широкий общественный резонанс и требует комментариев от властей.
Депутат Законодательного Собрания Псковской области и руководитель комитета по ЖКХ Дмитрий Быстров полагает, что данная инициатива возникла у министерства неслучайно.
Руководитель муниципального предприятия города Пскова «Псковские тепловые сети» Игорь Максимов считает повышение тарифов экономически оправданным шагом для приближения оплаты к реальной стоимости услуг, но признает, что оно станет непосильным бременем для малоимущих граждан. Он также предложил пути решения этой проблемы.
Депутат Псковской городской Думы и директор муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал» Константин Болотин сообщил, что детально ознакомиться с данной инициативой пока не успел, однако он пояснил, как, на его взгляд, данное повышение может сказаться на гражданах.
Директор Фонда капитального ремонта Псковской области Андрей Анисимов отметил, что данная инициатива не должна коснуться платы за капремонт.
Руководитель регионального отделения «Справедливой России» Наталья Тудакова считает, что существующая плата за ЖКХ уже съедает почти четверть бюджета семьи и является непосильной для жителей Псковской области. В связи с этим партия выступает против дальнейшего роста тарифов, требуя их заморозки, проведения масштабного аудита отрасли и национализации коммунального хозяйства.
Президент Торгово-промышленной палаты Псковской области Владимир Зубов полагает, что рост тарифов на 25% при инфляции около 7% необоснован и служит для маскировки реальных затрат коммунальщиков. Он отметил, что торгово-промышленная палата много лет проводит независимую экспертизу энерготарифов и выявляет частые случаи обмана потребителей.