Сергей Пайст назвал причину создания мусороперегрузочной станции у деревни Ветошка

Строительство мусороперегрузочной станции вблизи деревни Ветошка Псковского муниципального округа - не прихоть властей, а логично обоснованное явление, рассказал экс-руководитель компании «Экопром», предыдущего регоператора по обращению с ТКО в Псковской области, Сергей Пайст в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).

Как отметил гость студии, вопрос размещения объектов инфраструктуры по обращению с отходами начал активно прорабатываться несколько лет назад.

«Еще в бытность моей работы в региональном операторе, это был конец 2019 и начало 2020 годов, активно обсуждали вопрос, связанный со строительством экотехнопарка. На определенном этапе обсуждения были разные версии: два этих объекта должны быть в северной или в южной зонах Псковской области или один. В итоге было принято решение, что этот объект будет один, который сейчас и строится. Земли это были Министерства обороны, в 1940-х годах это был полевой военный аэродром», — вспоминает Сергей Пайст.

С появлением экотехнопарка встал вопрос о судьбе старых полигонов, которые не соответствуют современным экологическим требованиям, и о том, как вывозить мусор из отдаленных районов.

«Когда появляется подобный объект: полигоны или места размещения отходов, в 90% случаев работать они уже не могут из-за несоответствия каким-то требованиям сегодняшнего времени. Тогда уже возникает задача создавать мусороперегрузочные станции», — отметил экс-руководитель «Экопрома».

Главным принципом при выборе площадок для таких станций стала логистика и социальный фактор. Вместо того чтобы искать новые земли и вызывать недовольство жителей, было решено использовать инфраструктуру закрывающихся полигонов.

«Эти предложения были, исходя из логистики. Так как почти на всех полигонах есть въездная разгрузочная зона, и она не является объектом размещения отходов, когда полигон консервируется, можно построить там бетонные основания с упором и стенами и использовать их как места мусороперегрузочных станций. Основная идея заключается в том, что люди знают, что там полигон, поэтому можно не искать новую площадку, чтобы не будоражить людей появлением мусороперегрузочной станции в другом месте, оставляя при этом пустующий заброшенный полигон. Также и санитарная зона так или иначе у объекта размещения уже выделена», — объяснил Сергей Пайст выбор территории для новой станции.

По словам гостя студии, подобная практика является стандартной и отработанной. В самом Пскове подобную идею мусороперегрузочного узла уже реализовывали.

«Ранее в Пскове функции мусороперегрузочной станции выполняла организация "Спецтранском". Туда свозились маленькими машинами отходы, там же происходила сортировка. После сортировки на линии мусор забивали в пресс-контейнеры, а потом вывозили уже на автопоездах. То есть маленькие машинки разгружались, происходила обработка отходов, а дальше несортированные отходы шли в пресс-контейнер, а крупногабаритный мусор дробился и загружался в открытые бункеры, и вывозились дальше на полигон в Порхов. Все соблюдалось, в том числе были выделены санзоны», — привел пример подобной практики Сергей Пайст.

По словам экс-руководителя «Экопрома», именно по такому принципу изначально предполагалось создание площадок мусороперегрузочных станций для различных районов Псковской области, что позволяет оптимизировать логистику и минимизировать экологические риски.