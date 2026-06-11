Нескончаемая стройка

О необходимости строительства комплекса по переработке твердых бытовых отходов в Псковской области заговорили еще в начале 2010-х - задолго до начала так называемой мусорной реформы в России. Исчерпавшая все временные лимиты свалка в черте областного центра требовала закрытия, а сфера обращения с ТБО - современных подходов, направленных на обеспечение, в том числе, экологической безопасности. Еще лет десять рассматривались разные варианты создания и размещения такого комплекса на территории региона, пока, наконец, в 2020 году не была определена площадка для его строительства в Палкинском районе и намечен срок ввода объекта в эксплуатацию - 2023 год.

С тех пор много мусорных потоков утекло на действующие в области полигоны, но экотехнопарк так и не начал свою работу. Более того, недавно глава региона Михаил Ведерников в своем ежегодном отчете сообщил, что генеральный подрядчик «со своими задачами не справился». О том, сколько раз за последние два года переносились сроки сдачи объекта, на какой стадии готовности он сейчас и есть ли надежда, что высокотехнологичный объект по сортировке, обезвреживанию и переработке отходов наконец-то начнет работу, узнала Псковская Лента Новостей.

Долгая дорога

Многие уже не помнят, но периодически горевшая в черте города псковская свалка долгое время была угрозой здоровью жителей и головной болью городских и региональных властей. Поэтому давно в регионе обсуждался вопрос строительства современных полигонов, где будут не только захоранивать, но и перерабатывать отходы.

Подробности о том, как областные власти искали варианты размещения новых мусороперерабатывающих объектов, подходящие для них участки и инвесторов, Псковская Лента Новостей вспоминала в начале 2025 года. В частности, в период губернаторских полномочий Андрея Турчака была разработана долгосрочная целевая программа «Обращение с отходами производства и потребления на территории Псковской области на 2011-2015 годы», которая предусматривала строительство двух мусороперерабатывающих комплексов и 20 мусороперегрузочных станций. Однако один проект - полигон с сортировочным комплексом в Палкинском районе - не был реализован из-за недовольства местного населения, другой - мусороперерабатывающий завод в Плюсском районе - был реализован только частично.

С 2017 года вопросами утилизации ТКО активно занялся новый глава региона Михаил Ведерников. В этот период наконец-то был закрыт полигон твердых бытовых отходов в Пскове, и мусор из областного центра стали принимать площадки в муниципалитетах, что не могло не вызвать недовольства их жителей. Власти успокаивали: это промежуточное решение - действующие свалки прекратят своё существование сразу после строительства новых современных объектов. Тем более, к тому моменту по всей стране началась разработка новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами.

Поскольку мусор образуется круглые сутки, и в среднем каждый пскович производит полтора кубических метра отходов в год, раздельный их сбор и вторичная переработка - это чуть ли не единственный реальный путь к сокращению объёмов захоронения на полигонах и сохранению природных ресурсов. Согласно цифрам, заявленным в нацпроекте «Экологическое благополучие» (преемник нацпроекта «Экология», завершившегося в 2024 году), к 2030 году в России весь мусор должен сортироваться, а больше половины отходов - отправляться на переработку.

Поэтому в рамках мусорной реформы в Псковской области выбрали регионального оператора (им стал «Экопром» - дочернее предприятие московского холдинга «Мехуборка») и стали искать площадки для размещения экотехнопарков. Представители группы компаний «Мехуборка» подчеркивали, что создание таких комплектов - не изобретение велосипеда, и их строительство займет около полутора лет. Объектов планировалось построить два - в северной и южной зонах. Возглавлявший на тот момент областной комитет по строительству и ЖКХ Сергей Грахов даже называл конкретный срок - 2021 год.

В указанный срок ничего не появилось. А количество потенциальных объектов уменьшилось до одного экотехнопарка, который планировалось создать в рамках государственно-частного партнерства. Ориентировочная стоимость проекта на тот момент составляла 2 млрд рублей. Под строительство определили участок в Палкинском районе площадью 35,9 га. Сроки реализации проекта сдвинулись сначала на середину 2023 года, а затем - на 2024 год.

В апреле 2022 года на встрече Михаила Ведерникова с генеральным директором Российского экологического оператора (РЭО) Денисом Буцаевым была достигнута договоренность, что финансирование объекта стоимостью теперь уже порядка 4 млрд рублей будет осуществляться на 95% за счет средств РЭО.

Объект строится

В начале 2024 года проект экотехнопарка прошел полное согласование, было получено разрешение на строительство, и подрядчик - «Псковэкострой» - приступил к работам. Запустить объект обещали уже в декабре, после чего можно было бы закрыть и рекультивировать все существующие свалки. В течение года губернатор совершал контрольные выезды на стройплощадку, где велись разработка траншей и монтаж металлоконструкций. Параллельно строились подъезды к будущему экотехнопарку.

Запуск строительства стал особенно важен и в связи с возникшими в регионе проблемами с вывозом мусора. Как раз в этот период в области случился мусорный коллапс, который особенно остро ощутили жители Пскова. Причины проблемы были связаны с конфликтом между комплексом сортировки отходов и региональным оператором «Экопром» из-за долгов последнего. Согласно договорённостям, «Экопром» должен был привозить твёрдые коммунальные отходы для сортировки на мусоросортировочный комплекс «Спецтранском» и вывозить отходы после сортировки на полигон. Невыполнение этого условия привело к тому, что комплекс приостановил приёмку мусора. Для решения проблемы губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил о необходимости разорвать соглашение с региональным оператором и выбрать нового. В отношении «Экопрома» возбудили два уголовных дела: по факту ненадлежащего оказания услуг по вывозу и утилизации отходов и за осуществление предпринимательской деятельности без лицензии. А для помощи в вывозе мусора направили технику из других регионов.

Со строительством экотехнопарка на начальном этапе тоже возникли проблемы - в конце мая 2024 года стало известно о небольших отставаниях от графика. Возникла необходимость согласовать изменения государственной программы «Обращение с отходами, в том числе, с твёрдыми коммунальными отходами, на территории Псковской области», которые позволят привлечь необходимые финансовые ресурсы на строительство в соответствии с установленным графиком. Сумма выделенных на строительство экотехнопарка федеральных средств на сегодня составляет порядка 1,8 млрд рублей при общей стоимости 4,1 млрд рублей. Оперативное привлечение кредитных заимствований позволило региону продолжать реализацию стратегического проекта без задержек.

В начале июля 2024 года на встрече с депутатами комитета по экономической политике областного Собрания заместитель губернатора Игорь Шатурный поблагодарил за оперативный отклик на просьбу правительства. Вице-губернатор также рассказал о том, на какой стадии находится строительство экотехнопарка: «На сегодняшний момент все подготовительные работы завершены. Весной там был сильно обводнённый участок, поэтому пришлось отводить воду. Сделали все проезды, практически достроен фундамент. К 20-му числу приступают к монтажу металлоконструкций для основного цеха мусоросортировки». И по просьбе парламентариев озвучил сроки «реальные сдачи объекта в эксплуатацию» - до конца 2024 года обеспечить полную строительную готовность, чтобы уже в январе-феврале 2025-го туда можно было начать возить отходы.

Однако уже в декабре, подводя итоги в программе «Обратный отсчет», губернатор упомянул о «целом блоке проблемных моментов», которые решались в ручном режиме при участии главы РЭО. А в начале февраля 2025 года строительная готовность объекта составляла только 58%. После очередного посещения площадки Михаил Ведерников констатировал: строительство экотехнопарка в Палкинском районе идет с отставанием.

Сроки сдачи объекта снова сдвинулись - на конец 2025 года. Во всяком случае такие планы в сентябре прошлого года в эфире ПЛН FM озвучила врио министра строительства и ЖКХ Псковской области Ксения Григорьева. Правда, с оговоркой, что «сдача объекта не означает, что экотехнопарк заработает в тот же день на полную мощность». «Потребуется минимум три месяца для того, чтобы объект запустить. Это связано с тем, что необходимо получить достаточно большой перечень документов, таких как комплексное экологическое разрешение, допуск Ростехнадзора, заключение о соответствии построенного объекта документации и еще достаточно большой перечень документов. Это сложная работа, которая уже сегодня ведется концессионером», - отметила она.

На тот момент на объекте, по словам Ксении Григорьевой, трудилось порядка 100 человек. «Концессионером оказывается всесторонняя помощь подрядной организации с поставщиками оборудования и материалов в случае, если где-то наблюдаются задержки. И еженедельно проводятся совещания в правительстве Псковской области для решения всех возникающих проблемных вопросов», - добавила врио министра.

В декабре 2025 года на площадке строительства вместе с губернатором побывал замминистра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Денис Буцаев. Как сообщила пресс-служба правительства, чиновник высказал ряд замечаний в отношении работы субподрядной организации, которые касались некоторых проектных решений и темпов работ на объекте. Были внесены изменения в дорожную карту исполнения проекта.

Есть ли жизнь на объекте?

Ни в конце прошлого года, ни в начале текущего строительство так и не было завершено. Более того, в мае этого года тревоги относительно успешной реализации проекта добавили новости о том, что курирующему строительство объекта Денису Буцаеву предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. В настоящее время находящийся за пределами России экс-чиновник объявлен в федеральный розыск.

В министерстве по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области ПЛН заверили, что уголовное дело Буцаева не повлияет на сроки сдачи экотехнопарка. Также в ведомстве рассказали о степени готовности объекта. Так, по состоянию на 22 мая 2026 года, выполнены строительно-монтажные работы в административно-бытовом корпусе, в корпусе сортировки с бытовыми помещениями, на котельной и складе твердого топлива для котельной, весовой с диспетчерской. Установлены автоматические весы, смонтирован навес для стоянки техники, навес участка грохочения (компоста), участок дробления крупногабаритных отходов, выполнена установка основного технологического оборудования и разработана карта объекта размещения отходов №2 - одно из трех мест размещения отходов на объекте. «Ввод в эксплуатацию объекта запланирован после завершения всех необходимых этапов строительства объекта и прохождения всех обязательных процедур, включая получение разрешительной документации», - сообщило министерство в ответе на запрос.

Более конкретную информацию о ситуации со строительством экотехнопарка озвучил губернатор Михаил Ведерников, выступая с отчетом о работе правительства на 55-й сессии Псковского областного Собрания депутатов. «К сожалению, генеральный подрядчик со своими задачами не справился. Следственным комитетом уже возбуждено уголовное дело. Правительство Псковской области со своей стороны тоже ведет претензионную работу»,- сообщил глава региона.

При этом, Михаил Ведерников отметил, что главным остается «максимально оперативное завершение строительства». Глава региона уже доложил о ситуации курирующему вице-премьеру и получил поддержку. «К нам уже приезжала специальная рабочая группа, которая на месте проанализировала ситуацию. Сделаем все, чтобы разрыв между сроками сдачи максимально сократить», - сказал он.

В настоящее время строительные работы на объекте ведутся полным ходом, в этом журналисты ПЛН смогли убедиться сами. О том, что на площадке экотехнопарка «есть жизнь», говорит и наличие рабочих, и припаркованные рядом автомобили. Более того, по специально оборудованной для тяжелой техники подъездной дороге к объекту то и дело подъезжали автобетоносмесители.

Поэтому хочется верить, что столь ожидаемый в регионе мусоропереработатывающий комплекс в ближайшее время будет запущен. И по основной дороге к объекту (пока закрытой для транспорта) будут ездить не бетономешалки, а большие мусоровозы, нагруженные раздельно собранным нами вторсырьем. И отходы больше не будут бесполезно гнить на полигоне, а благодаря новым технологиям получат вторую жизнь.

Светлана Синцова

Фото Андрея Николаева