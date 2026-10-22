Добро пожаловать, мусорная станция!

На прошлой неделе в редакцию ПЛН обратились жители деревни Покрутище Псковского района, обеспокоенные внезапным продолжением истории двухлетней давности, когда недалеко от них, в деревне Ветошка, власти хотели построить объект для складирования отходов. Тогда история развития не имела, но получила его сейчас в виде двух объявленных друг за другом госзакупок на устройство мусороперегрузочной станции.

Информация о планирующемся по соседству объекте, связанном с обращением с отходами, всколыхнула и соцсети. В ответ на общественный резонанс, профильное министерство вынуждено было дать разъяснения - о том, что такое мусороперегрузочные станции и для чего они нужны. Сам факт публичных комментариев ответственного министра можно только приветствовать. Но начинать разъяснительную работу надо было, как минимум, несколько недель назад, когда местное население стало обсуждать тему в соцсетях. А в идеале власти должны были заранее начать серьезную подготовительную работу с населением, не только довести информацию, но и предложить какой-то набор бонусов для района. И необходимо было встречаться с жителями. А не начинать решать кризисную ситуацию, когда она уже в самом разгаре.

Способны ли запоздалые объяснения изменить мнение местных жителей о безопасности объекта, сообщить о котором им почему-то не сочли нужным? Псковская Лента Новостей изучила информацию из открытых источников, а также побывала на площадке предполагаемого строительства и поговорила с активистами из расположенных поблизости деревень.

«Должны были поговорить с народом!»

Волнение жителей деревень Покрутище, Барановка, Ветошка, Неклочь понятно. Всего два года назад территорию закрытого 20 лет назад асфальтобетонного завода у деревни Ветошка уже расчищали под полигон для складирования отходов. Тогда объект не был построен - депутаты Собрания сельского поселения «Тямшанская волость» не согласовали изменение разрешенного вида использования данного участка для того, чтобы размещать там твердые бытовые отходы третьего-пятого классов опасности.

«У меня на руках есть ответ природоохранной прокуратуры на обращение жителей Ветошки, Покрутище и Тямши. Собрание депутатов Тямшанской волости не дало согласия на размещение этого объекта. Поэтому прокуратура соообщила, что оснований принятия мер прокурорского реагирования нет», - рассказал ПЛН житель деревни Покрутище Юрий Аронов.

Однако в октябре этого года местные жители с удивлением узнали о госзакупке на устройство мусороперегрузочной станции с максимальной суммой контракта более 27 млн рублей. При этом, по словам Юрия Аронова, никаких встреч с общественностью на тему планирующегося строительства не было. «Должны были пригласить народ и поговорить», - считает он.

Фото из ВК-сообщества "Жесть по-псковски"

Второе, что беспокоит жителя деревни, мусороперегрузочная станция — это объект, куда будет поступать до 225 тонн отходов ежедневно. «Это четыре вагона в день! Поэтому говорить о том, что там все будет великолепно, не приходится. Даже если не будет никаких стоков, воздух все равно станет соответствующим», - уверен местный житель.

Не свалка, а логистический центр

Буквально сразу после обращения в редакцию местного активиста, 16 октября, Псковская Лента Новостей направила запрос в региональное министерство по строительству и ЖКХ. Оперативно ответы мы не получили. А 19 октября министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Псковской области Ксения Григорьева на закрытой встрече с представителями власти и депутатами Собрания Псковского муниципального округа попыталась снять напряжение.

По информации пресс-службы Законодательного Собрания Псковской области, министр пояснила на встрече, что мусороперегрузочная станция (МПС), которую планируют построить на территории бывшего асфальтового завода вблизи деревни Ветошка, - этот логистический узел, а не место конечного складирования ТБО.

«Как нам разъяснили специалисты, на этой станции не будет осуществляться обработка, накопление или захоронение отходов. Это площадка, где происходит только перегрузка отходов. По сути, на этой площадке из маленьких мусоровозов отходы перегружаются в большие грузовики с последующей отправкой на полигоны ТБО», – поделился озвученной на совещании информацией депутат Законодательного Собрания Андрей Ключко.

Также министр рассказала, что для МПС нормами СанПиНа установлен размер санитарно-защитной зоны в 100 метров, а объект планируют построить примерно в километре от жилых домов. Сама станция не является объектом капитального строительства и не предназначена для утилизации, обработки и размещения отходов.

Еще больше подробностей о том, «как работают МПС, чем они отличаются от полигонов и какие требования к ним предъявляются», появилось в карточках с иллюстрациями в канале Max министерства строительства и ЖКХ Псковской области.

«В регионе формируется новая система обращения с отходами. Её ключевым объектом станет экотехнопарк в Палкинском округе. Чтобы обеспечить доставку отходов со всей области, планируется создать пять мусороперегрузочных станций (МПС). Они помогут оптимизировать транспортные расходы и сдержать рост тарифов для населения», - отмечается в пояснении к картинкам.

На карточках станция выглядит аккуратно, как таможенный терминал. Сама площадка забетонирована, имеет навес и ограждение. Никакого длительного хранения отходов не предусмотрено - максимум трое суток в специальных бункерах. Мусоровозы привозят отходы на станцию - их перегружают в большегрузный транспорт и отправляют в экотехнопарк.

Он, правда, пока не достроен. И когда будет достроен, неизвестно. Сроки переносились уже пять раз. Очередная дата сдачи объекта уже не успокаивает. Но к моменту появления пяти мусороперегрузочных станций экотехнопарк, наверное, обязан будет начать работу. Одна из карточек посвящена как раз будущему системы обращения с отходами. Сейчас - это 12 полигонов, а в перспективе - один экотехнопарк в Палкинском округе и пять МПС.

В зоне подтопления

Вроде на картинках все выглядит красиво. Но у жителей деревень, между которыми планируется разместить новый объект, все равно он вызывает тревогу.

«Я живу в деревне Покрутище 22 года. Так вот мы на сегодняшний день не можем зарегистрировать ни одно свое строение, потому что находимся в зоне подтопления. И весной у нас за дорогой Псков - Палкино, там, где находится площадка бывшего бетонного завода, постоянно стоит вода - практически до конца июня. Я весьма удивлён, почему надо было это место выделять для устройства данного объекта», - высказал сомнения Юрий Аронов.

Он изучил смету и техническую документацию для устройства мусороперегрузочной станции и считает, что поскольку МПС работает с отходами IV и V классов опасности, должна была быть предусмотрена серьезная гидроизоляционная работа. «А там - просто оклеечная гидроизоляция на битумной мастике в один слой», - сообщил он.

Бывший депутат Псковской городской Думы Григорий Турчин обратил внимание, что в непосредственной близости от площадки - метрах в 100-150 - протекает Барановский ручей, который впадает в реку Великую. «Это значит, что отходы или какие-то стоки могут попадать прямо на водозабор, который находится на входе в город. И это коснется каждого жителя города Пскова. При паводках все будет попадать в реку Великую. Проводили ли там изыскания какие-то? Будет ли гидроизоляция? Остается масса вопросов», - считает он.

Кроме того, в 50 метрах от площадки - табличка с объявлением о том, что рядом находится заказник. «Это же надо было среди всего Псковского района выбрать место, в 50 метрах от которого особо охраняемая территория!» - заметил Григорий Турчин.

Жители уже написали обращение в природоохранную прокуратуру с просьбой удостовериться в законности размещения мусороперегрузочной станции вблизи деревни Ветошка. В частности, просят проверить его экологическую безопасность: технологию перегрузки и накопления отходов, защиту от ветра, осадков, запахов, загрязнения почв и вод, а также ограничения из-за близости реки Великой и возможного подтопления.

С одной стороны, тревога жителей понятна - никто не хочет, чтобы под носом был перевалочный пункт для 225 тонн мусора. Но, с другой стороны, отходы сами не исчезнут, поскольку образуются круглые сутки, и где-то их нужно собирать и утилизировать.

Далеко за примерами ходить не надо. Даже на лесной опушке с остатками строений бетонного завода, которую так ревниво оберегают одни местные жители, другие - просто взяли и выкинули гору какого-то строительного мусора. Уж лучше тогда огороженный со всех сторон объект, чем такая несанкционированная свалка.

В любом случае, даже если все безопасно и по закону, живущие на этой территории люди не должны узнавать о планах властей последними. Встречи «для разъяснения жителям Пскова и Псковского района вопросов, связанных со строительством мусороперегрузочной станции (МПС)» по идее должны предшествовать проведению аукционов. Поражает наплевательское отношение региональн