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Интерактив: Новое дело. ТОСы справятся

17.09.2024 18:24|ПсковКомментариев: 0

Рынок выходного дня, осенние и весенние сельскохозяйственные ярмарки - все это для граждан, бесспорно, инструменты приобретения продуктов по ценам ниже, чем сложившиеся в обычной торговле. Это большой плюс. Но есть и существенные минусы этих мероприятий.

Минус сельскохозяйственным ярмаркам. Проходят один раз в полгода. Продуктов на полгода впрок не наберешь. Место проведения сельскохозяйственных ярмарок значительно удалено от проживания граждан - нужен транспорт для доставки продуктов впрок, который не у всех слоёв граждан имеется.

Рынок выходного дня отличается в лучшую сторону, чем ярмарки, потому что проходит еженедельно. Но доступность такова, что пешим способом посетить рынок выходного дня в центре города тяжело, нужно пользоваться или личным, или общественным транспортом.

Общий недостаток этих мероприятий относится к старшему поколению. Не у всех граждан старшего поколения остались силы передвигаться на личном или общественном транспорте или пройти два-три квартала пешком за продуктами по низким ценам. У них ещё есть силы дойти за продуктами в ближайшие торговые точки шаговой доступности. Но там их ждут обычно товары по цене выше, чем на мероприятиях, описанных выше.

Что делать?

Нужно приблизить самую необходимую для жизни группу товаров к местам проживания этих граждан. Какие это товары? Овощи, фрукты, дикоросы, местные продукты, добытые из числа биоресурсов. 

Как это сделать?

Нужно у федеральных торговых точек, где позволяет локация, обустроить торговые места (вариант на фото) для продажи гражданами излишков продуктов своего труда в саду, огороде, на поле. Количество торговых мест самое минимальное – не более десяти. Пример у магазина «Пятерочка» на улице Николая Васильева: навес, стол, скамейка – всего на 5-6 мест. Кстати, сделано это по инициативе и за счет бывшего депутата Владимира Коваленко. Давно это было, но граждане ему благодарны до сих пор, хоть конструкция несколько устарела.

Для группы населения, которые относятся по возрасту к старшему поколению, которые еще в силах и занимаются на своих огородах и садах, оборудование торговых мест дает возможность продать свои излишки рядом с домом, не заморачиваясь с колхозными рынками.

Для группы населения, которые относятся по возрасту к старшему поколению, у которых уже нет сил в поисках товара подешевле, посещать рынки, ярмарки ради килограмма яблок – обустроенные торговые места у магазинов шаговой доступности, экономия какой-то «копеечки», потому что в федеральных торговых точках в шаговой доступности те же яблоки, например, намного дороже.

Есть и другой положительный момент расположения торговых мест для граждан в проходных местах у магазинов. Это элемент конкуренции, что может сдерживать бесконтрольный рост цен в организованной торговле.

Кто это сделает? 

А не замахнуться ли нашим ТОСам, понимаете ли, на обустройство цивилизованных торговых мест для граждан вблизи от их дома?
А почему бы нет? Сколько можно: игровые и спортивные площадки, клумбы и цветочки? Все для детей в первую очередь - это понятно, но нельзя ТОСам забывать и про старшее поколение.

ТОСы в своём микрорайоне подошли бы к обустройству торговых мест для граждан вблизи их проживания и вблизи магазинов шаговой доступности творчески. Их творческий дизайн украсил бы микрорайон. Да и власти бы подключились, взяв эти сооружения на баланс содержания, ремонта и уборки территории.

Много лет существует мини-торговый ряд, сооруженный депутатом Коваленко, на улице Николая Васильева у магазина «Пятерочка». Вандалы его ломают, портят внешний вид, но всё восстанавливается, красится и готово к работе круглый год.

«Пятёрочка» по улице Новгородской, 15. Дошло до того, что дети, закончив начальную школу, продают на проходе к магазину, сидя прямо на площадке теплоцентрали, свои бывшие школьные вещи и принадлежности: карандаши, фломастеры, ручки, блокнотики, значки, которые им уже не нужны. Вроде всё это плохо. Дети не должны этим заниматься. Но ничего бы не случилось, если бы они реализовывали свою торговую задумку на культурных торговых местах у магазина.

Предложение к власти города Пскова. Заниматься самим и мотивировать наши ТОСы на обустройство торговых мест для граждан вблизи их проживания и вблизи магазинов шаговой доступности. В качестве пилотного проекта можно попробовать установить торговые места в Любятово. 

Николай

Теги: #интерактив
Источник: Псковская Лента Новостей
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