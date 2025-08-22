Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
вкусно и полезно плавленый сыр
Господин Рейтингомер
инфографика регистрируем ТОС
ПЛН 25 лет
Псков летние террасы
«Гельдт» приглашает на банную церемонию
День картофельного поля
Театральный ужин
развивающие секции для детей
Чем трактор лучше ламборджини
Задержание ректора ПсковГУ
о работе профсоюзных здравниц
МАФы Пскова и Великих Лук
ПЛН-25 Вызовы для лидера
нацпроект «Молодёжь и дети»
 
 
 
ещё Интерактив 22.08.2025 15:353 Интерактив: Чуть ноги не переехал 03.09.2025 13:000 Интерактив: Нет квитанции – нет денег 27.08.2025 10:521 Интерактив: Мастер парковки на улице Вокзальной 22.08.2025 15:353 Интерактив: Чуть ноги не переехал 18.08.2025 14:203 Интерактив: Недоброе утро в общественном транспорте 14.08.2025 13:446 Интерактив: Крик души из Военного городка в Крестах
 
 
 
Самое популярное 27.08.2025 10:521 Интерактив: Мастер парковки на улице Вокзальной 27.08.2025 14:550 Видеофакт: Кафе на воде уплыло из Пскова 28.08.2025 11:351 Четыре человека пострадали при наезде на лося в Пскове. ФОТО 29.08.2025 09:520 Ночью на юге Псковской области сбили беспилотник 01.09.2025 18:000 Рейтингомер: увольнение Бабинина, бегство из КПРФ и свинья от госмедиахолдинга
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Интерактив
Написать на ПЛН
Прикрепить фото/видео (до 15МБ):


* обязательно заполните все поля
** файлы больших размеров отправляйте на redaktor@pln-pskov.ru

За информацию данного раздела ИА «Псковская Лента Новостей» ответственности не несет. Достоверность публикации администрация сайта не гарантирует. Информация в данном разделе публикуется посетителями сайта.

Интерактив: Нет квитанции – нет денег

03.09.2025 13:00|ПсковКомментариев: 0

С начала лета не приходят квитанции за вывоз мусора, газ и электроэнергию. Плачу по реквизитам из старых, перемножая на новый тариф – одна морока. Мне газовики даже звонили с грозным предупреждением. Так я же перезвонила, нашла живого человека и прооралась. На том конце стали оправдываться, что почта плохо работает.

Знакомой также звонил бот от энергетиков и грозно сказал, что она обязана оплатить свет, иначе все, наступит тьма. Она лично ходила ругаться, ровно то же услышала: это не мы, это почта. 

Интересно получается. Доставка квитанций заложена в тариф. А квитанций нет. Так и разберитесь там сами! Не все будут заморачиваться, нет квитанции – нет денег, кто-то и просто не уследит. Но отключать ресурсы примчатся быстро, ты же и выйдешь крайним.

Светлана

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
На что вам денег не хватает?
В опросе приняло участие 111 человек
03.09.2025, 13:130 Музей истории 1071-го отдельного учебного полка спецназа восстановили в Печорах 03.09.2025, 13:120 Дейтинговая мурмурация 03.09.2025, 13:060 Начинается программа «Особое мнение» с председателем «Яблока» Николаем Рыбаковым 03.09.2025, 13:000 Интерактив: Нет квитанции – нет денег
03.09.2025, 12:520 Региональным представителем НХЛ в дивизионе «Любитель 40+» стал Дмитрий Иванов 03.09.2025, 12:460 Двоих мужчин осудили в Порхове за сдачу имущества «РЖД» в металлолом 03.09.2025, 12:400 «Михайловское» принимает участие в работе XVIII съезда Сообщества пушкинских музеев 03.09.2025, 12:380 Начинается видеотрансляция программы «PRO-ПРАВО»
03.09.2025, 12:330 Предпочтения в выборе ролей назвали артисты Псковского областного театра кукол 03.09.2025, 12:270 На продолжение реставрации котельной №9 в Пскове могут выделить свыше 360 млн рублей 03.09.2025, 12:220 XIV областная летняя спартакиада для детей-инвалидов пройдет в Пушкинских Горах 03.09.2025, 12:170 Незаконно купленную землю в Пыталовском районе вернут муниципалитету
03.09.2025, 12:060 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о старте нового сезона Псковского театра кукол 03.09.2025, 11:570 В Пскове продолжилось благоустройство «Пентагона» 03.09.2025, 11:520 Фестиваль «Изборские скалы – 2025» пройдет 6-7 сентября 03.09.2025, 11:450 Сергей Вострецов: Память – это не только скорбь и гордость, это еще и ответственность
03.09.2025, 11:330 Жители Псковского района могут проголосовать за обеспечение деревень сетью 4G 03.09.2025, 11:290 Псковичи не хотят отдавать своих детей в частные школы — аналитики 03.09.2025, 11:280 Хозяин покусавшей ребенка собаки в Печорах выплатит 50 тысяч рублей компенсации 03.09.2025, 11:260 «PRO-ПРАВО»: О совместных проектах фонда «Защитники Отечества» и Ассоциации юристов
03.09.2025, 11:210 День окончания Второй мировой войны празднуют в России 3 сентября 03.09.2025, 11:180 До +26 градусов и грозы прогнозируют в Псковской области 4 сентября 03.09.2025, 11:101 Стало известно, почему рекрутеры могут отказать россиянам даже до собеседования 03.09.2025, 11:080 Школа клиросного искусства объявляет набор на новый учебный год в Пскове
03.09.2025, 10:580 «Беседка»: О старте нового сезона Псковского театра кукол  03.09.2025, 10:500 Мобильный пункт вакцинации заработает в Великих Луках 03.09.2025, 10:440 Дело о хищении более 11 млн рублей при строительстве модульного отеля рассмотрит суд в Псковской области 03.09.2025, 10:400 Два артснаряда идентифицировали вблизи псковской деревни Подсадничье
03.09.2025, 10:270 Более пятисот трудовых мигрантов прошли адаптационный курс в Псковской области 03.09.2025, 10:200 Количество прослушиваний трека «3 сентября» Шуфутинского выросло на 89% 03.09.2025, 10:100 Клиенты могут автоматически обновлять персональные данные в мобильном приложении Т2 через Госуслуги 03.09.2025, 10:000 Хозпостройка горела в плюсской деревне Погорелово
03.09.2025, 09:520 ДТП на перекрестке улицы Некрасова и Октябрьского проспекта затрудняет движение в Пскове 03.09.2025, 09:500 «Дневной дозор»: Убьют ли маркетплейсы розничную торговлю? 03.09.2025, 09:380 Двух несовершеннолетних в Пскове подозревают в рассылке фейков о минировании 03.09.2025, 09:320 В Пскове статус добросовестного налогоплательщика для женщин важнее, чем для мужчин – опрос 
03.09.2025, 09:150 В Госдуме предложили заменять нестандартные номера машин на знаки с флагом 03.09.2025, 09:000 Студент Академии художеств расписывает стены часовни Серафима Саровского и Тимофея Святогорского в Пушкинских Горах 03.09.2025, 08:400 В России предложили увеличить страховой стаж в декрете до трех лет за каждого ребенка 03.09.2025, 08:200 Новый порядок расследования коммунальных аварий могут ввести в России
03.09.2025, 08:000 Жители Псковской области наблюдали северное сияние в разных уголках региона в ночь на 3 сентября 03.09.2025, 07:300 Потребление безалкогольного пива в России выросло на 8% 03.09.2025, 07:000 Жертв теракта в Беслане вспоминают 3 сентября 02.09.2025, 23:080 Над Псковской областью видно полярное сияние. ФОТО
02.09.2025, 22:000 Тишина как способ улучшить самочувствие: советы эксперта 02.09.2025, 22:000 Врач рассказал о быстрых способах успокоить учащенный пульс 02.09.2025, 21:400 ТОС «Ершово» разбил парк имени Героя Советского Союза Ильи Коровина 02.09.2025, 21:200 Два воинских захоронения благоустроили в Опочецком округе
02.09.2025, 21:000 Ограничение скорости будет действовать на четырёх участках трассы Р-23 «Псков» 3 сентября 02.09.2025, 20:590 Над Россией начинаются интенсивные полярные сияния 02.09.2025, 20:400 Завершена укладка нового асфальта на участке дороги Плюхново – Кудряницы в Псковской области 02.09.2025, 20:200 В Великих Луках отметили День образования патрульно-постовой службы полиции
02.09.2025, 20:000 На Стефаниевской церкви Мирожского монастыря в Пскове завершается монтаж кровли 02.09.2025, 19:400 Страх перед ограничениями заставил водителя из Дедовичей выплатить ущерб за аварию 02.09.2025, 19:200 На нескольких улицах в Великих Луках отключат электроэнергию 3 сентября 02.09.2025, 19:000 Продолжается операция «Мак» в Псковской области
02.09.2025, 18:400 Заявки со всей России поступают на фестиваль бэби-спектаклей «Кроха-фест» псковского театра 02.09.2025, 18:200 Музей-заповедник приглашает узнать о международной торговле Пскова 02.09.2025, 18:000 В ГД предложили включить в школьную программу уроки по сохранению лесов 02.09.2025, 18:000 Акция «Голубь мира» пройдет в Пскове в День солидарности в борьбе с терроризмом
02.09.2025, 17:540 «Ростелеком» представил цифровые сервисы на праздновании 1166-летия Великого Новгорода 02.09.2025, 17:420 «Люди труда»: Как получить востребованную профессию в островском колледже? ВИДЕО 02.09.2025, 17:400 Подготовку к отопительному сезону обсудят на ближайшей сессии великолукской гордумы 02.09.2025, 17:390 Двух псковичей приговорили к тюремному сроку за покушение на сбыт наркотиков
02.09.2025, 17:360 Олег Брячак выступил за ужесточение миграционной политики 02.09.2025, 17:340 Директор островского колледжа: Молодежь хочет быстрее начать работать 02.09.2025, 17:300 «Гайд-парк»: Как «Новые люди» решают проблемы избирателей? ВИДЕО 02.09.2025, 17:210 Выездная вакцинация против гриппа стартовала в Псковской области
02.09.2025, 17:170 Андрей Маковский: Депутаты работают тогда, когда бездействует исполнительная власть 02.09.2025, 17:130 Как защитить ребёнка от мошенников в цифровом мире, рассказал эксперт 02.09.2025, 17:070 В однодневный тур в Вечашу и Любенск приглашают псковичей 13 сентября 02.09.2025, 17:040 В Китае разработали космическую стиральную машину
02.09.2025, 17:020 Председатель Псковского областного суда: Работа ПЛН заслуживает особого признания 02.09.2025, 17:000 День в истории ПЛН. 2 сентября 02.09.2025, 16:560 Основы ведения бизнеса смогут бесплатно освоить псковские пенсионеры 02.09.2025, 16:540 Эксперт предложил вписать гужевой транспорт в туристическую инфраструктуру Пскова
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru