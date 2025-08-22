* обязательно заполните все поля
С начала лета не приходят квитанции за вывоз мусора, газ и электроэнергию. Плачу по реквизитам из старых, перемножая на новый тариф – одна морока. Мне газовики даже звонили с грозным предупреждением. Так я же перезвонила, нашла живого человека и прооралась. На том конце стали оправдываться, что почта плохо работает.
Знакомой также звонил бот от энергетиков и грозно сказал, что она обязана оплатить свет, иначе все, наступит тьма. Она лично ходила ругаться, ровно то же услышала: это не мы, это почта.
Интересно получается. Доставка квитанций заложена в тариф. А квитанций нет. Так и разберитесь там сами! Не все будут заморачиваться, нет квитанции – нет денег, кто-то и просто не уследит. Но отключать ресурсы примчатся быстро, ты же и выйдешь крайним.
Интерактив: Нет квитанции – нет денег
Светлана