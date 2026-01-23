Интерактив: Нет льготного препарата для перенесшего инфаркт

За информацию данного раздела ЭПИ «Псковская Лента Новостей» ответственности не несет. Достоверность публикации администрация сайта не гарантирует. Информация в данном разделе публикуется посетителями сайта.

Я, ветеран труда с 57-летним стажем, столкнулся с проблемой, которая касается не только меня, но и многих других великолучан. Уже почти два месяца, с 2 декабря, я не могу получить положенные мне льготные лекарства, препараты «Клопидогрел» и «Аторвастатин», хотя рецепты выписаны. В аптеке мне предлагают звонить на «горячую линию» по вопросам льготного лекарственного обеспечения.

Я уже трижды звонил на «горячую линию», звоню в течение недели, но безрезультатно. Автоответчик подробно рассказывает, какую информацию нужно сообщить, я всё сообщаю, но никакой реакции нет. ​В Великих Луках просто нет льготных лекарств.​

Я не совсем нищий, и, конечно, могу купить необходимые лекарства за свой счет, но если мне полагаются льготы, почему я не могу ими воспользоваться?

Очень хотелось бы понять, как мне и другим великолучанам, находящимся в такой же ситуации, можно помочь.

Владимир Савельев

Ранее Псковская Лента Новостей уже писала о подобных жалобах из Пскова, где люди не могли получить льготные лекарства для астматиков, препарат «Дупиксент». У Владимира Савельева же проблемы с лекарствами, которые выписывают после инфаркта.