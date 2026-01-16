Интерактив: Что будет с псковскими астматиками?

За информацию данного раздела ЭПИ «Псковская Лента Новостей» ответственности не несет. Достоверность публикации администрация сайта не гарантирует. Информация в данном разделе публикуется посетителями сайта.

В областной инфекционной больнице с Нового года, по всей видимости, больше нет биологической терапии для астматиков.

Я был пациентом Анастасии Викторовны (Повторейко, арестованного в конце 2025 года главного врача Псковской областной инфекционной больницы - ред.). И таким образом попал на программу биологической терапии, которая проходила в новой «инфекционке» с использованием препарата «Дупиксент».

Больше трех лет проходил терапию, раз в две недели мне кололи «Дупиксент», а 6 января, приехав в больницу, с удивлением узнал, что это последний укол, больница больше не будет этим вопросом заниматься. Нам дали выписку и сказали идти в поликлинику, якобы там нам дадут либо рецепт, либо скажут, кто будет делать эти уколы.

Мне выписали рецепт, сегодня я приехал в аптеку, а мне сказали: «У нас нет "Дупиксента", максимум можем предложить в детской дозировке, если рецепт перепишите». Но мне не очень подходит детская дозировка. Хотелось бы понять, что дальше будет с программой биологической терапии и препаратом «Дупиксент» и как пациенты будут получать лечение.

Подобную терапию вместе со мной, со слов врачей, получали еще примерно 30 человек.

Пациент А.