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Скорректировать финансирование по программе профилактики правонарушений предложил начальник УМВД Пскова

Скорректировать финансирование по целевой программе профилактики правонарушений предложил начальник УМВД России по городу Пскову Сергей Сурин. С такой инициативой он выступил на очередной сессии Псковской гордумы, отчитываясь о результатах деятельности управления по итогам 2019 года, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В целом обеспечена безопасность и надлежащий общественный порядок в период проведения свыше 900 (486-981) общественно-политических, спортивных, культурно-зрелищных и религиозных мероприятий, с общим количеством участников около 580 тысяч граждан (547085). Не допущено проявлений экстремизма, национализма и террористических актов.

Определенную поддержку в борьбе с преступностью оказывает целевая программа профилактики правонарушений. В 2019 году на обеспечение деятельности добровольных народных дружин было выделено 3 млн 229 тыс. рублей. Однако, в эту целевую программу, по мнению Сергея Сурина, требуется внести определенные корректировки в части перераспределения денежных средств, предусмотрев финансирование мероприятий, направленных на обеспечение занятости несовершеннолетних, трудных подростков, организацию их досуга, вовлечение в ведение здорового образа жизни. Проводить с ними спортивные соревнования, спартакиады, организовывать профильные смены в летних лагерях отдыха.

В прошедшем году средствами целевой программы обеспечивалось материальное стимулирование народных дружин Пскова, в составе которых состоит 138 человек, из них 12 - по линии обеспечения безопасности дорожного движения.