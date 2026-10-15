Цены на горбушу и кету в России к концу сентября выросли почти в два раза

Низкий вылов тихоокеанских лососей в РФ в этом году привел к дефициту предложения красной рыбы и икры на внутреннем рынке и росту цен на эту продукцию, сообщается в докладе ЦБ «Региональная экономика».
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Основная причина — дефицит предложения этой продукции. Он сохраняется несмотря на то, что «отдельные рыбопромышленные компании приняли решение об отказе от экспорта красной рыбы и икры, направив весь объем продукции на внутренний рынок», говорится в документе.
Как сообщалось, такое решение, в частности, приняла госкомпания ДРУК («Дальневосточная рыбопромышленная управляющая компания»).
По данным Росрыболовства, в ходе лососевой путины этого года добыто всего около 100 тысяч тонн лососей.
Согласно документу, рыбодобывающие компании отмечали, что результаты лососевой путины не покрыли издержки на подготовку к ней. Это привело к ухудшению финансового положения рыболовных предприятий.
Банк России также констатирует рост оптовых цен на минтай и треску более чем в полтора раза с начала года, несмотря на увеличение вылова. Основная причина - высокий экспортный спрос и благоприятная конъюнктура внешнего рынка, пишет «Интерфакс».