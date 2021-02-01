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Александр Братчиков призвал псковичей выбрать территории для благоустройства

Глава администрации Пскова Александр Братчиков призвал горожан принять активное участие в рейтинговом голосовании по отбору общественных территорий для благоустройства в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в ходе брифинга 29 марта, передает корреспондент Псковской Ленте Новостей.

«Призываю жителей принять активное участие в голосовании, - отметил он. - Хотелось бы, чтобы это было массовое обсуждение. Очень важно, чтобы голосование проходило с участием наших жителей».

Александр Братчиков уточнил, что благоустройством объектов, которые наберут наибольшее количество голосов, займутся в 2022 году.

Сити-менеджер привел в качестве примера, сквер между улицей Труда и проспектом Энтузиастов в Пскове, который благоустроили в рамках указанного проекта. «Достаточно неплохо получилось», - заметил он и добавил, что в сквере уложили дорожки общей протяженностью порядка 5 километров.

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Голосование за выбор территорий благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в Псковской области стартует с 26 апреля. Глава администрации Пскова Александр Братчиков отметил, что областные власти обещали выделить дополнительные средства на благоустройство территорий, если жители примут активное участие в голосовании.

Напомним, проект «Формирование комфортной городской среды» реализуется с 2017 года в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».