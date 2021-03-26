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Голосование по территориям для благоустройства стартует в Псковской области 26 апреля

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В Псковской области рейтинговое голосование по отбору общественных территорий для благоустройства пройдет с 26 апреля по 30 мая. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, объекты, набравшие наибольшее количество голосов, начнут обновлять уже в следующем году. Перечень общественных территорий, предлагаемых муниципальными образованиями для рейтингового голосования: Псков, парк на Сиреневом бульваре;

Псков, парк имени Юрия Гагарина;

Псков , улица Яна Фабрициуса, 16;

парк реки Милевка;

сквер между улицей Вокзальной, Крестовским шоссе и объездным проездом;

сквер у гостиницы «Рижская»;

парковая зона на территории, занимаемой выявленным объектом культурного наследия «Территория лагеря советских военнопленных "Шталаг"»;

набережная реки Великой в районе «Овсище»;

Псков, улица Яна Фабрициуса, территория между домами №17 и №19, от остановки автобуса «Улица Гагарина» до Центра лечебной педагогики;

Великие Луки, территория на пересечении проспекта Ленина и улицы Ставского, напротив сквера И. М. Виноградова;

Великие Луки, сквер на улицы Карцево;

Великие Луки, сквер рядом с музеем имени Александра Матросова;

Великие Луки, сквер у драмтеатра;

Великие Луки, территория напротив кинотеатра «Родина»;

Великие Луки, сквер имени А. С. Пушкина;

Бежаницы, площадь Энергетиков;

Бежаницы, Сад памяти;

Бежаницы, площадь Пожарная;

Великолукский район, Лычевская волость», поселок Дубрава-1, территория напротив многоквартирного дома №2А;

Великолукский район, Лычевская волость, поселок Дубрава-1, центральная улица;

Великолукский район, деревня Переслегино, пешеходная зона между многоквартирными домами №4 и №7-8;

Гдов, сквер-парк площади 25 Октября;

Гдов, Парк Победы;

Гдов, сквер-парк Фабрициуса;

Дедовичи, пешеходная дорожка от дома №4 по улице Энергетиков до дома №39 по улице Октябрьской (вдоль школы);

Дедовичи, пешеходная дорожка с устройством ограждения по улице Коммунаров;

Дедовичи, пешеходная дорожка вдоль улицы Интернациональной;

Дно, парк имени А. С. Пушкина;

Дно, аллея по улице Бульвар;

Дно, пешеходная зона по улице Ленина от улицы Комсомольской до улицы Строителей;

Красногородск, памятник истории и культуры - вал;

Красногородск, улица Набережная, сквер памяти «Скорбящая мать»;

Кунья, парк по улице Советской (детская площадка, освещение);

Кунья, парк на улице Советской (обустройство территории у водоема);

Кунья, детская площадка возле дома №31 по улице Дзержинского;

Кунья, детская площадка между домами №85 и №91 по улице Дзержинского;

Локня, установка детской игровой площадки в поселковом парке;

Локня, привокзальная площадь;

Невель, зеленая зона на пересечении улицы Маншук Маметовой с улицей Октябрьской;

Невель, улица Маншук Маметовой, тротуар (правая сторона) от улицы Кольцова до улицы Заводской;

Невель, улица Ленина, городской парк;

Новоржев, улица Германа, Сквер памяти (памятник Михайлову);

Новоржев, площадь Победы;

Новосокольники, парк Летний сад (северная сторона);

Новосокольники, сквер на улице Партизанской;

Опочка, парк Победы (укладка тротуарной плитки перед сценой; расширение детской зоны отдыха: установка игрового, спортивного оборудования);

Опочка, городской вал (приобретение и установка памп-трека);

Остров, улица Островских Молодогвардейцев, 1, Детский парк;

Остров, микрорайон «Остров-2», территория заброшенного стадиона;

Остров, территория возле пруда на улице Меркурьева;

Палкино, общественная территория между домом №3 на улице Изборской и домом №25 на улице Островской;

Палкино, улица Псковская, 4а, спортивная площадка для подростков;

Палкино, центральная площадь;

Палкино, улица Набережная, 7, детский парк;

Печоры, площадь Октябрьская, сквер рядом с кафе «Башня»;

Печоры, площадь Победы;

Печоры, улица Вокзальная, спортивная площадка;

Печоры, улица Свободы, городской парк «Треугольник»;

Печоры, улица Мелиораторов, 15;

Печоры, улица Индустриальная, территория между домами №6 и №8;

Печоры, территория между домом №9 по улице Новой и домом 44 по улице Свободы;

Плюсский район, поселок Заплюсье, тротуар по улице Ленина от дома №4 до дома №14 и от дома №1 до дома №7 (голосование по выбору скамеек и урн);

Порхов, улица Мебельная, дома №№5, 9, тротуар;

Порхов, улица Профсоюзная, 2, тротуар;

Порхов, улица Псковская, дома №14 и 16, тротуар;

Псковский район, деревня Борисовичи, улица Балтийская, 11б;

Псковский район, деревня Тямша, улица Октябрьская, дома №№5, 6;

Псковский район, село Середка, сквер напротив дома №18 по улице Хоботова;

Псковский район, деревня Череха, территория около памятника псковским десантникам;

Пустошка, улица Революции, городской парк;

Пустошка, сквер у здания Опочецкого районного суда;

Пушкинские горы, берег озера Тоболенец;

Пушкинские Горы, улица Ленина, детский парк отдыха «Лукоморье»;

Пыталово, улица Красноармейская, территория между домами №№48, 50, 52А;

Пыталово, улица Юнкерова, детский парк;

Себеж, сквер Свадебный;

Себежский район, поселок Идрица, площадь Знамени Победы (2-я очередь);

Себеж, смотровая площадка;

Себеж, площадь «Автостанция»;

Струги Красные, улица Советская, зеленая зона у дома № 17;

Струги Красные, улица П. Виноградова, сквер у домов №№3,3а;

Усвяты, улица Большая Набережная, территория вокруг Замковой горы;

Усвяты, площадь Советская.