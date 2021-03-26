Голосование по территориям для благоустройства стартует в Псковской области 26 апреля

В Псковской области рейтинговое голосование по отбору общественных территорий для благоустройства пройдет с 26 апреля по 30 мая. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, объекты, набравшие наибольшее количество голосов, начнут обновлять уже в следующем году.
Перечень общественных территорий, предлагаемых муниципальными образованиями для рейтингового голосования:
Псков, парк на Сиреневом бульваре;
Псков, парк имени Юрия Гагарина;
Псков , улица Яна Фабрициуса, 16;
парк реки Милевка;
сквер между улицей Вокзальной, Крестовским шоссе и объездным проездом;
сквер у гостиницы «Рижская»;
парковая зона на территории, занимаемой выявленным объектом культурного наследия «Территория лагеря советских военнопленных "Шталаг"»;
набережная реки Великой в районе «Овсище»;
Псков, улица Яна Фабрициуса, территория между домами №17 и №19, от остановки автобуса «Улица Гагарина» до Центра лечебной педагогики;
Великие Луки, территория на пересечении проспекта Ленина и улицы Ставского, напротив сквера И. М. Виноградова;
Великие Луки, сквер на улицы Карцево;
Великие Луки, сквер рядом с музеем имени Александра Матросова;
Великие Луки, сквер у драмтеатра;
Великие Луки, территория напротив кинотеатра «Родина»;
Великие Луки, сквер имени А. С. Пушкина;
Бежаницы, площадь Энергетиков;
Бежаницы, Сад памяти;
Бежаницы, площадь Пожарная;
Великолукский район, Лычевская волость», поселок Дубрава-1, территория напротив многоквартирного дома №2А;
Великолукский район, Лычевская волость, поселок Дубрава-1, центральная улица;
Великолукский район, деревня Переслегино, пешеходная зона между многоквартирными домами №4 и №7-8;
Гдов, сквер-парк площади 25 Октября;
Гдов, Парк Победы;
Гдов, сквер-парк Фабрициуса;
Дедовичи, пешеходная дорожка от дома №4 по улице Энергетиков до дома №39 по улице Октябрьской (вдоль школы);
Дедовичи, пешеходная дорожка с устройством ограждения по улице Коммунаров;
Дедовичи, пешеходная дорожка вдоль улицы Интернациональной;
Дно, парк имени А. С. Пушкина;
Дно, аллея по улице Бульвар;
Дно, пешеходная зона по улице Ленина от улицы Комсомольской до улицы Строителей;
Красногородск, памятник истории и культуры - вал;
Красногородск, улица Набережная, сквер памяти «Скорбящая мать»;
Кунья, парк по улице Советской (детская площадка, освещение);
Кунья, парк на улице Советской (обустройство территории у водоема);
Кунья, детская площадка возле дома №31 по улице Дзержинского;
Кунья, детская площадка между домами №85 и №91 по улице Дзержинского;
Локня, установка детской игровой площадки в поселковом парке;
Локня, привокзальная площадь;
Невель, зеленая зона на пересечении улицы Маншук Маметовой с улицей Октябрьской;
Невель, улица Маншук Маметовой, тротуар (правая сторона) от улицы Кольцова до улицы Заводской;
Невель, улица Ленина, городской парк;
Новоржев, улица Германа, Сквер памяти (памятник Михайлову);
Новоржев, площадь Победы;
Новосокольники, парк Летний сад (северная сторона);
Новосокольники, сквер на улице Партизанской;
Опочка, парк Победы (укладка тротуарной плитки перед сценой; расширение детской зоны отдыха: установка игрового, спортивного оборудования);
Опочка, городской вал (приобретение и установка памп-трека);
Остров, улица Островских Молодогвардейцев, 1, Детский парк;
Остров, микрорайон «Остров-2», территория заброшенного стадиона;
Остров, территория возле пруда на улице Меркурьева;
Палкино, общественная территория между домом №3 на улице Изборской и домом №25 на улице Островской;
Палкино, улица Псковская, 4а, спортивная площадка для подростков;
Палкино, центральная площадь;
Палкино, улица Набережная, 7, детский парк;
Печоры, площадь Октябрьская, сквер рядом с кафе «Башня»;
Печоры, площадь Победы;
Печоры, улица Вокзальная, спортивная площадка;
Печоры, улица Свободы, городской парк «Треугольник»;
Печоры, улица Мелиораторов, 15;
Печоры, улица Индустриальная, территория между домами №6 и №8;
Печоры, территория между домом №9 по улице Новой и домом 44 по улице Свободы;
Плюсский район, поселок Заплюсье, тротуар по улице Ленина от дома №4 до дома №14 и от дома №1 до дома №7 (голосование по выбору скамеек и урн);
Порхов, улица Мебельная, дома №№5, 9, тротуар;
Порхов, улица Профсоюзная, 2, тротуар;
Порхов, улица Псковская, дома №14 и 16, тротуар;
Псковский район, деревня Борисовичи, улица Балтийская, 11б;
Псковский район, деревня Тямша, улица Октябрьская, дома №№5, 6;
Псковский район, село Середка, сквер напротив дома №18 по улице Хоботова;
Псковский район, деревня Череха, территория около памятника псковским десантникам;
Пустошка, улица Революции, городской парк;
Пустошка, сквер у здания Опочецкого районного суда;
Пушкинские горы, берег озера Тоболенец;
Пушкинские Горы, улица Ленина, детский парк отдыха «Лукоморье»;
Пыталово, улица Красноармейская, территория между домами №№48, 50, 52А;
Пыталово, улица Юнкерова, детский парк;
Себеж, сквер Свадебный;
Себежский район, поселок Идрица, площадь Знамени Победы (2-я очередь);
Себеж, смотровая площадка;
Себеж, площадь «Автостанция»;
Струги Красные, улица Советская, зеленая зона у дома № 17;
Струги Красные, улица П. Виноградова, сквер у домов №№3,3а;
Усвяты, улица Большая Набережная, территория вокруг Замковой горы;
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