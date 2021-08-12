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Светлана Мельничук рассказала о смысле подаренной Михаилу Мишустину шайбы

О смысле подаренной главе правительству Михаилу Мишустину шайбы «финансовой безграмотности» рассказала заместитель руководителя отделения общественной организации «Союз пенсионеров России» в Псковской области, общественный представитель Минфина Светлана Мельничук в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

Светлана Мельничук отметила, что с даты визита премьер-министр страны в Псковскую область прошло полгода. Тогда в рамках рабочей поездки он проконтролировал ход строительства социального городка в Борисовичах. «Сколько он проехал и сколько встречался с интересными людьми, которые произвели на него впечатления, но почему-то псковичи ему запомнились», - заметила гостья студии.

Светлана Мельничук отметила, что спустя время, на Московском финансовом форуме, Михаил Мишустин ее сразу узнал. «У нас был заготовлен подарок — шайба. Она настоящая, красиво оформленная. Мы придумали это вместе с Почта Банком. Мы знаем, что Михаил Владимирович увлекается хоккеем. Почему бы не забить шайбу в ворота "финансовой безграмотности"», - подчеркнула она.