Светлана Мельничук передала главе правительства шайбу «в ворота финансовой безграмотности»

Замглавы псковского отделения Союза пенсионеров России Светлана Мельничук рассказала председателю правительства России Михаилу Мишустину о продвижении проектов по финансовой грамотности для пожилых людей и подарила ему шайбу. Об этом сообщает телеграм-канал кабмина.
Фото: телеграм-канал правительства РФ
Светлана Андреевна стала общественным представителем в проекте Минфина по финансовой грамотности. Напомним, она познакомилась с главой правительства во время его рабочей поездки в Псковскую область. Светлана Мельничук встречала Михаила Мишустина вместе с группой общественников. Она рассказала, что входит в псковский Союз пенсионеров, и показала премьеру различные полезные брошюры, одна из них касалась финансовой грамотности.
Сегодня на Московском финансовом форуме она сделала подарок главе кабмина - вручила ему шайбу и пояснила, что это шайба «в ворота финансовой безграмотности».
Видео: телеграм-канал правительства РФ