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ПЛН-ТВ: Квартирник на Профсоюзной (vol.1). ВИДЕО

«Квартирник на Профсоюзной» - совместный проект Псковского рок-клуба и Псковской областной универсальной научной библиотеки.

Благодаря реализации проекта псковские группы получили возможность выступать на новой площадке в уютной дружеской атмосфере. К участию в квартирниках приглашаются молодые и опытные музыканты, которые готовы внести свой вклад в развитие музыкальной культуры Пскова.

Главным информационным партнером проекта выступает Псковская Лента Новостей, в организации и волонтерском сопровождении мероприятий помогает молодежная организация «Вечевой Орден».

В 2022 году проект реализуется на средства гранта Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).