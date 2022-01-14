Общество

Более 70 человек посетили рок-квартирник в Пскове

Более 70 человек посетили квартирник в Псковской областной универсальной научной библиотеке на улице Профсоюзной, который прошел в канун Старого Нового года. Об этом сообщается в группе «Псковского рок-клуба» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Екатерина Родина и Сергей Исправников

В квартирнике приняли участие группы «StandBy», «AltReal», «Проект А4», Анна Петрова и Роман Родин. Весь вечер в библиотеке звучали новогодние песни – «Снежинка», «А снег идет», «Три белых коня» и другие мелодии.

По словам организаторов, такой формат пользуется популярностью у псковичей – на этот раз мероприятие перенесли в актовый зал, чтобы его смогли посетить все желающие.

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«В зрительном зале и на сцене можно было встретить как совсем юных ценителей творчества, так и опытных музыкантов, атмосфера вечера была пронизана ощущением волшебства и приближающейся сказки староновогодней ночи», - отметили организаторы.

В новом году планируется проведение четырех квартирников, перед каждым из которых будут проходить мастер-классы по музыкальному искусству, видео- и фотосъемке событийных мероприятий. Проект «Квартирник на Профсоюзной» реализуется на средства гранта ФАДМ Росмолодежь командой Псковского рок-клуба совместно с Псковской областной универсальной научной библиотекой при поддержке молодежной организации «Вечевой Орден».