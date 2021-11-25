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Порядка 170 миллионов рублей выделят на покупку жилья для детей-сирот в Псковской области

Порядка 170 миллионов рублей выделят на покупку жилья для детей-сирот в Псковской области. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в своем инстаграм-аккаунте.

Фото здесь и далее: Инстаграм Михаила Ведерникова

Проблемные вопросы социальной сферы региона губернатор обсудил на встрече с председателем комитета по социальной защите Псковской области.

«Хотя главным распорядителем бюджетных средств по этому направлению стал комитет по строительству и ЖКХ, часть полномочий осталась у соцзащиты. В том числе, это обеспечение детей-сирот сертификатами на приобретение квартиры. На эти цели в 2022 году выделено чуть больше 4 миллионов рублей. Мера востребованная, эффективная, поэтому принял решение о выделении дополнительно еще 20 миллионов рублей», - добавил глава региона.

Кроме того, участники встречи обсудили ежемесячную выплату пособий.

«Здесь есть проблема: и в федеральных, и в областных нормативных правовых актах не закреплено конкретное число месяца, когда пособия должны быть зачислены получателю. В связи с этим поручил проработать вопрос об установлении контрольных дат для зачисления средств – так у жителей будет меньше поводов для беспокойства», - добавил глава региона.

Ранее Михаил Ведерников обсуждал идею создания электронного удостоверения многодетной семьи региона. Тогда было принято решение, что это будет уникальный QR-код для каждой семьи.

«Сейчас разрабатывается ядро портала, на котором будут храниться сами коды, – уже в конце месяца протестируем его работу», - заключил губернатор.