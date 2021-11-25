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В Пскове на площади Ленина приступили к демонтажу ларьков

В Пскове на площади Ленина приступили к демонтажу ларьков. Об этом сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Ранее о том, что нестационарные торговые объекты на площади Ленина в ближайшее время демонтируют сообщил глава городской администрации Борис Елкин.

«Эти ларьки уже исключены из перечня нестационарных торговых объектов. Сейчас предпринимателям дано время на то, чтобы переехать на новые точки, которые администрация им предоставляет в качестве компенсации. Мы постараемся оказать им всяческую поддержку, ведь для них это тоже затраты. Но убрать с площади Ленина НТО необходимо, на это есть законные требования», - пояснил Борис Елкин.