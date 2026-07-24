17 незаконных информационных конструкций выявили в Пскове

В Пскове в ходе рейдов выявили 17 самовольно размещенных информационных конструкций. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в контрольном управлении администрации города.

Фото здесь и далее: контрольное управление администрации Пскова

Проверки проходили с 22 по 24 июля на улицах Алмазной, Ижорского Батальона, Николая Васильева, Ленина, Пушкина и Милицейской. По итогам рейдов владельцам всех незаконно установленных конструкций выдали предупреждения.

Если собственники не устранят нарушения в установленный срок, информационные конструкции будут принудительно демонтированы специалистами МКУ города Пскова «Служба благоустройства города» на основании постановлений администрации Пскова.