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Мини-концерты под окнами и во дворах фронтовиков устроили в Великих Луках

В преддверии Дня Победы ветеранов в Великих Луках поздравили концертами. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Фото здесь и далее: пресс-служба администрации города Великие Луки

Концерты и мини-парады под окнами участников Великой Отечественной войны уже стали традиционными, отмечается в сообщении. В этом году 7 и 8 мая так поздравили великолукских ветеранов: Антонину Ивановскую, Евгения Кудряшова, Маргариту Ганушову, Зою Хохлову, Валентину Яшину, Анну Желамскую, Семена Линейкина, Марию Сизову, Ольгу Иванову, Любовь Платонову, Михаила Соколова и Виталия Эзерин.

«Артисты пели им песни военных лет, танцевали. Также в адрес ветеранов звучали теплые слова поздравлений от депутатов Великолукской городской Думы, членов партии "Единая Россия". Главная цель акции — в преддверии 77-й годовщины победы еще раз поблагодарить тех, кто отстоял независимость нашей Родины. Жизнь каждого из них — пример стойкости, мужества и патриотизма», - сказали в администрации города.