Новости

Власти Великих Лук: Подвиги героев войны вдохновляют на созидательный труд

Глава города Великие Луки Николай Козловский и глава администрации Великих Лук Андрей Беляев поздравили жителей с 77-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, которая отмечается сегодня, 9 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города.

9 Мая – это особый всенародный праздник, День воинской славы России, национальной гордости и единения всех жителей страны. 77 лет назад, в 1945 году, советский народ одержал Великую Победу над захватчиком, стремившимся к мировому господству. Долгие четыре года длились кровопролитные сражения с войсками вермахта.

«Доблесть, мужество и массовый героизм наших воинов, самоотверженность тружеников тыла, стойкость партизан и подпольщиков, проявленные в Великой Отечественной войне, на века стали примером высочайшего патриотизма и преданности Родине. Великолучане гордятся воинской славой родного города и тем вкладом, который Великие Луки внесли в Победу. Наш город стал местом ожесточенных боев с врагом. Героическая оборона Великих Лук в 1941 году имела большое значение для срыва вражеского плана "молниеносной войны". Весомым вкладом в общую победу стала названная "Малым Сталинградом" Великолукская наступательная операция, в ходе которой наши войска не только освободили город, но и сковали на узком участке фронта крупные силы врага, не позволив использовать их под Сталинградом и на других стратегически важных направлениях», - говорится в сообщении.

За мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества, указом президента Российской Федерации от 28 октября 2008 года Великим Лукам было присвоено почетное звание «Город воинской славы».

«Память о доблести поколения победителей, самоотверженности тружеников, восстановивших город после войны, – священна для великолучан. Мы должны сохранить и передать ее будущим поколениям, сделать все, чтобы на нашей земле никогда не звучали выстрелы и разрывы снарядов. Сегодня военнослужащие Российской армии, равняясь на подвиги ветеранов Великой Отечественной войны, борются с неонацистами, защищают мир и безопасность Родины. Мы гордимся их мужеством и уверены, что они с честью выполнят свой воинский долг», - отмечается в тексте.

Николай Козловский и Андрей Беляев выразили уважение героям войны и труда, «подвиги которых вдохновляют на созидательный труд во имя могущества Российского государства и процветания Великих Лук». Они также поблагодарили всех, кто вносит вклад в развитие города, укрепляет его промышленный и экономический потенциал, делает его современнее и комфортнее.

«Уважаемые великолучане, примите искренние пожелания крепкого здоровья, благополучия и счастья! Пусть День Победы придаст вам сил и уверенности для новых достижений на благо города и России! Добра, согласия и мира вам, друзья», - подытожили руководители города.