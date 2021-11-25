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Волонтеры экологизируют форум «Истоки» и научат участников перерабатывать пластик

В рамках программы по экологизации форумной линейки Росмолодежи волонтеры-экологи «Делай!» вместе с РЭО экологизируют молодежный историко-культурный форум «Истоки», научат участников сортировать отходы и перерабатывать пластик на площадке передвижной мастерской переработки «Зеленый фургон». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства псковской области.

Для сокращения углеродного следа форума и количества создаваемых отходов на территории была введена система раздельного сбора отходов, которые впоследствии отправятся на переработку, а в столовой и на площадке форума полностью отказались от пластиковой посуды в пользу многоразовой. В фирменном комплекте мерча также отказались от лишней упаковки, зато каждый участник получил в наборах многоразовые дождевики, шоппер и многоразовую бутылку.

В столовой также удалось включить на выбор вегетарианский тип питания, который считается более экологичной альтернативой, а остатки еды будут переданы на скотный двор Псково-Печерского монастыря.

Участники смогут узнать все о переработке пластика, а также самостоятельно осуществить полный цикл переработки на площадке передвижной мастерской переработки «Зеленый фургон», где каждый сможет измельчить пластиковые крышечки на велошредере, а следом переплавить их в памятные значки или брелоки.

Помимо этого, волонтеры экологи проведут ряд просветительских активностей: лекцию по осознанному потреблению и экологическим привычкам, мастер-класс по росписи шопперов и игру «ЭкоАктивити» на знание экологической терминологии. Также участникам и организаторам форума будут предоставлены чек-листы с информацией о том, как экологично собраться и на форум – для участников, и как подготовить площадку мероприятия – для организаторов.

Форум «Истоки» пройдет с 5 июля по 23 августа 2023 года, экологические активности от волонтеров-экологов «Делай!» и РЭО будут организованы в рамках первого заезда «Семейные ценности» с 5 по 12 июля, а ключевые события пройдут 8 июля.

Участниками каждого заезда станут около 200 молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет: молодые семьи с детьми (в возрасте от 7 лет), члены и руководители семейных клубов, педагоги, активисты семейных движений и объединений, некоммерческих организаций, деятельность которых направлена на защиту и поддержку семьи, отцовства, материнства и детства из 45 субъектов Российской Федерации, в том числе из Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

Организатором форума выступает программа Роспатриот Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) при поддержке правительства Псковской области, Епархиального Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря Псковской Епархии Русской Православной Церкви, Псковского государственного университета.