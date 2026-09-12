Экс-глава Минкомсвязи Николай Никифоров объявлен в розыск

Бывший министр связи и массовых коммуникаций России Николай Никифоров объявлен в розыск. Это следует из ведомственной базы МВД.

Скриншот с официального сайта МВД

«Никифоров Николай Анатольевич. <...> Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — говорится в данных ведомства.

Николай Никифоров возглавлял Минкомсвязь России с 2012 по 2018 год.

Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что Николай Никифоров стал фигурантом уголовного дела, связанного с финансовой пирамидой Finiko. По информации издания, речь идет о хищении около пяти миллиардов рублей у восьми тысяч вкладчиков.